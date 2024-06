Frau komplett von Python verschlungen (VIDEO+FOTOS)

Bei einer fatalen Begegnung in Kalempang, einem abgelegenen Dorf in Indonesien, traf eine 50-jährige Mutter von vier Kindern, Farida, auf einen riesigen Netzpython.

Der dramatische Vorfall, bei dem sie allein unterwegs war, um in einem Nachbardorf Essen zu verkaufen, löste in der lokalen Gemeinde eine umfangreiche Suchaktion aus, nachdem sie nicht nach Hause zurückkehrte.

Suche enthüllt grausiges Schicksal

Die besorgten Dorfbewohner, die zunächst nur persönliche Gegenstände von Farida fanden, stießen schließlich auf einen Netzpython mit auffällig angeschwollenem Bauch. Suardi Rosa, der Dorfvorsteher, teilte mit, dass die fünf Meter lange Schlange Farida mitsamt ihrer Kleidung vollständig verschluckt hatte. Erste Hinweise auf ihren Verbleib ergaben sich durch den außergewöhnlich dicken Bauch des Reptils, was die Anwohner zu einer erschreckenden Entdeckung führte.

ACHTUNG: VERSTÖRENDE BILDER!

Fatale Begegnung im Wald

Die Rettungsaktion endete in tragischer Gewissheit, als die Dorfbewohner die Schlange einfingen und ihren Verdacht durch das Öffnen des Bauches des Pythons bestätigt fanden. Der Schock war groß, als sie den vollständig verschlungenen Körper von Farida entdeckten. Vor ihrem Tod hatte die Schlange sie in das Bein gebissen und sich um sie gewickelt, was letztlich zu ihrem Ersticken führte.

Tiefe Trauer und Selbstvorwürfe

Noni, Faridas Ehemann, macht sich laut „The Street Journal“ schwere Vorwürfe: „Ich werde mir nie verzeihen, dass ich sie alleine in den Wald gelassen habe. Wäre ich mit ihr gekommen, hätte die Schlange sie nie angefasst.“ Dorfeinwohner waren bereits vor diesem Vorfall davor gewarnt worden, alleine durch den Wald zu gehen.

Lesen Sie auch: Sommerurlaub in Gefahr? Schlangeninvasion erschüttert Kroatien Die steigende Anzahl der Kriechtiere in Cizici löst bei den Einwohnern Besorgnis aus, insbesondere mit Blick auf die Sommerurlaubssaison.

Von Schlange bis Cannabis: Italien präsentiert Horror-Pizzen (FOTOS) Von Kängurufleisch bis Heuschrecken - die Pizza hat sich in jeder Kultur ihren Platz erobert und dabei überraschende Formen angenommen.

Nach Schlangenbiss: Zweijährige beißt zurück und tötet das Reptil Das kleine Mädchen wollte nur im Garten ihrer Eltern spielen. Dann wurde sie von einer Schlange gebissen. Zum Leidwesen der Schlange...

Warnung an die Dorfgemeinschaft

Dieses erschütternde Ereignis verdeutlicht erneut die Gefahren, die von den wildlebenden Netzpythons ausgehen, obwohl sie gewöhnlich keine Menschen angreifen. Sie ernähren sich normalerweise von Vögeln und kleinen Säugetieren. In Indonesien kam es in der Vergangenheit immer wieder zu ähnlich tragischen Vorfällen.