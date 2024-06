Ottakring: Mann durch Messerattacke schwer verletzt

In einer nächtlichen Auseinandersetzung in Wien-Ottakring hat ein bis dato nicht identifizierter Angreifer einen 22-jährigen Mann schwer verletzt.

Mit einem Messer fügte der Täter dem jungen Mann mehrere Stichwunden im Bereich des Rückens zu. Die Polizei und Notfalldienste wurden in den frühen Stunden zum Tatort gerufen, um Hilfe zu leisten und die Ermittlungen aufzunehmen.

Nächtlicher Einsatz in Ottakring

Die Polizei rückte um 2:45 Uhr in die Brunnengasse aus, nachdem ein Notruf eingegangen war. Am Einsatzort fanden die Beamten den Verletzten, der mehrere Stichwunden erlitten hatte, am Boden liegend vor. Die Wiener Berufsrettung leistete umgehend Erste Hilfe und transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus. Glücklicherweise besteht für den 22-Jährigen keine Lebensgefahr, wenngleich eine sofortige Befragung noch nicht möglich war.

Mutmaßlichen Tatwaffe

Unweit des Opfers konnte die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer mit einer Klingenlänge von 31 Zentimetern, durch die Polizei sichergestellt werden. Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass dem Angriff eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Yppenplatz vorausgegangen sein könnte. Die fieberhafte Suche nach dem Angreifer ist im Gange.

Vorfall in Graz

Ähnlich dramatisch ereignete sich in Graz einen Tag später ein weiterer Gewaltvorfall. Im Zuge eines Streits in einer Bar fügte ein noch flüchtiger Täter einem 43-jährigen Mann schwere Verletzungen im Gesicht zu. Auch in diesem Fall haben die Ermittlungsbehörden die Suche nach dem Verantwortlichen aufgenommen.