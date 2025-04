Frau rast betrunken in Kinderhort – Vier Tote (FOTOS)

Mit voller Absicht steuerte ein Fahrer seinen Wagen in einen Schulhort in Illinois. Die Bilanz: vier Tote, darunter Kinder, und mehrere Verletzte.

In der Kleinstadt Chatham im US-Bundesstaat Illinois ist ein Fahrzeuglenker in einen Schulhort gerast und hat dabei vier Menschen tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Nachmittag gegen 15.20 Uhr Ortszeit. Drei der Opfer wurden außerhalb des Gebäudes erfasst, ein weiteres im Inneren des Betreuungszentrums.

Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Tat aus. Bei den Todesopfern handelt es sich um Personen im Alter zwischen vier und 18 Jahren. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt und wurde in Gewahrsam genommen. Mehrere weitere Verletzte mussten mit Rettungswagen und einem Hubschrauber in umliegende Kliniken transportiert werden.

Nach Angaben der Polizei durchbrach das Fahrzeug nach dem Anfahren mehrerer Menschen im Außenbereich auch eine Wand des Betreuungszentrums, bevor es zum Stillstand kam. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Tatverdächtige wurde nach dem Vorfall zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, während die Ermittlungen zu seinem Motiv laufen.

Erschütternde Reaktionen

Illinois‘ Gouverneur J. B. Pritzker reagierte erschüttert auf das Geschehen. „Die Eltern haben sich heute Morgen von ihren Kindern verabschiedet, ohne zu wissen, dass es das letzte Mal sein würde“, schrieb er auf der Plattform X. Kein Elternteil sollte „unvorstellbaren Kummer“ wie diesen erleben.

Das betroffene Ynot After School Camp, ein auf Outdoor-Aktivitäten spezialisierter Hort, liegt südlich der Hauptstadt Springfield.