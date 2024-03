Frau schlägt auf Fahrgäste in Schnellbahn ein

Die friedliche Abendstimmung in einer Wiener Schnellbahn wurde am Montagabend jäh durch die gewalttätige Eskalation einer 27-jährigen Wienerin unterbrochen. Die junge Frau, stark alkoholisiert und offensichtlich auf der Suche nach einer Zigarette, attackierte zwei Mitfahrerinnen, als diese ihre Bitte um Tabak ablehnten.

Die dramatischen Szenen spielten sich zwischen den Bahnhöfen Simmering und Stadlau ab. Die 27-Jährige, deren Identität noch nicht veröffentlicht wurde, ging mit brutaler Gewalt gegen die beiden Frauen vor. Eine 49-Jährige erlitt dabei Prellungen am Brustkorb, nachdem sie von der tobenden Raucherin zu Boden geworfen und getreten wurde. Eine weitere 32-jährige Frau wurde durch einen kräftigen Schlag gegen den Oberschenkel verletzt.

Festnahme

Die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt trafen rasch am Tatort ein und konnten die aggressive Frau festnehmen. Die Anklagepunkte sind schwerwiegend: Verdacht auf Körperverletzung und schwere Körperverletzung. Darüber hinaus wurde sie wegen ungebührlicher Lärmerregung, öffentlicher Anstandsverletzung und aggressiven Verhaltens angezeigt. Die 27-Jährige, die während des Vorfalls herumschrie und spuckte, verbrachte die Nacht in der Arrestzelle.

Doch damit nicht genug. Bei der Durchsuchung der Festgenommenen fanden die Beamten eine fremde Kreditkarte. Dies führte zu zusätzlichen Ermittlungen wegen des Verdachts der Entfremdung unbarer Zahlungsmittel.

Die verletzte 49-jährige Mitfahrerin musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 27-Jährige, nun ausgenüchtert, zeigte am nächsten Morgen Reue: „Tut mir alles so leid!“, verkündete sie in der Früh.

Dieser Vorfall wirft erneut Fragen auf über den Umgang mit Alkohol und Gewalt in der Öffentlichkeit. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen die junge Frau für ihr Verhalten zu tragen hat. Sicher ist jedoch, dass dieser Abend für die betroffenen Fahrgäste und die 27-Jährige selbst eine dramatische Wendung nahm, die sie so schnell nicht vergessen werden.