Frau spart 20 Jahre auf Hochzeit und heiratet sich selbst

Eine 42-jährige Kreditprüferin aus dem malerischen Küstenort Felixstowe (England) hat sich dazu entschieden, die Zügel ihres Lebens selbst in die Hand zu nehmen. Nach einer 20-jährigen Sparrunde für den großen Tag und einer erfolglosen Suche nach dem passenden Partner, entschied sie sich kurzerhand, ihre eigene Hochzeit zu organisieren.

In dem prachtvollen Harvest House, einem historischen Gebäude in Felixstowe, fand die Zeremonie statt. Anstatt von einem traditionellen Priester, wurde die Kreditprüferin Sarah Wilkinson von einer engen Freundin und Zelebrantin getraut. Diese unkonventionelle Hochzeit war das Resultat jahrelanger Planung und der Wunsch, ihre Träume in die Tat umzusetzen.

Harvest House in Felixstowe. (FOTO: wikimedia/Tim Garrett-Moore)

Das Hochzeitsgelübde, das Wilkinson während der Zeremonie ablegte, waren so einzigartig wie die Hochzeit selbst. Sie hatte insgesamt 14 Gelübde vorbereitet, die sie während der Zeremonie ablegte. Das erste und wohl humorvollste Gelübde war das Versprechen, niemals die Kontrolle über die Fernbedienung des Fernsehers aufzugeben. Ein Versprechen, das wohl in vielen Beziehungen für Diskussionen sorgt.

Trotz ihrer selbst organisierten und durchgeführten Traumhochzeit, schließt Wilkinson ein zukünftiges Kennenlernen von potentiellen Bräutigamen nicht aus. Sie sieht ihre Hochzeit nicht als Ende, sondern als Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben.