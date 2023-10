Serbe und Kroate sagen ‚Ja‘: Glamouröse Gay-Hochzeit auf Mallorca mit Pop-Ikone Lepa Brena (VIDEO)

Ein kroatischer Architekt und ein serbischer Stylist haben sich auf Mallorca das Ja-Wort gegeben. Als besonderes Highlight luden sie die Pop-Ikone Lepa Brena ein, auf ihrer Hochzeit zu singen.

Die Hochzeit eines Gay-Paares auf Mallorca hat für Aufsehen gesorgt. Ein renommierter kroatischer Architekt und ein aufstrebender serbischer Stylist aus der internationalen Modeszene versprachen einander die ewige Treue. Für ein musikalisches Highlight sorgte der Auftritt der Pop-Ikone Lepa Brena, die eigens für diese Feierlichkeit engagiert wurde.

„Es erfüllt mich mit Freude, hier zu sein, und ich wünsche euch von Herzen alles Gute“, äußerte die Sängerin, bevor die Gäste in den Genuss der Hochzeitstorte kamen.

Der Stylist aus Belgrad ist seit seiner Kindheit ein großer Fan von Brena, daher war es für das Paar eine besondere Ehre, sie auf ihrer Hochzeit begrüßen zu dürfen.

Hochzeit wäre ohne Brena verschoben worden

Das Paar überließ der Sängerin vollständig die Auswahl der Lieder, da sie ein großer Fan all ihrer Hits sind. Der Balkan-Star, begleitet von ihrer Band, gab eine eineinhalbstündige Performance und erhielt dafür eine Gage von 30.000 Euro. Zusätzlich investierte das Paar weitere 20.000 Euro in andere Aspekte der Feier.

Brena und ihre Band wurden per Privatjet nach Belgrad geflogen und genossen sechs Tage in einem exklusiven Hotel auf Mallorca, wo eine Übernachtung selbst in der Nebensaison 500 Euro beträgt. Der renommierte Stylist aus Belgrad hatte Lepa Brena bereits vor Monaten für diesen Anlass gebucht.

Es hieß sogar, das Paar hätte in Erwägung gezogen, die Hochzeit zu verschieben, falls Brena verhindert gewesen wäre.