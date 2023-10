Neue Einschreibungsstruktur für Wiener Tafelklassler: Frühzeitige Klarheit für Eltern

In einem innovativen Schritt zur Verbesserung der Bildungssituation in Wien wird die Einschreibung von Tafelklasslern an den Wiener Volksschulen neu strukturiert. Die Umgestaltung zielt darauf ab, Eltern schon im Vorfeld eine klare Vorstellung davon zu geben, in welcher Schule ihr Kind seine Bildungsreise beginnen wird.

Der erste Teil der neu organisierten Einschreibung startet bereits im November. Zwischen dem 13. und 24. November haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder an der gewünschten Volksschule anzumelden. Bei diesem Schritt werden sowohl die Daten der zukünftigen Schülerinnen und Schüler als auch der Bedarf an Nachmittagsbetreuung erfasst. Es ist nicht notwendig, dass das Kind bei der Anmeldung anwesend ist.

Bildungsdirektor Heinrich Himmer betont in einer Aussendung den Nutzen dieser Neuerung: „Unser Ziel ist, dass Kinder früher wissen, an welcher Schule sie beginnen werden.“ Diese frühzeitige Klarheit soll auch den Schulleitungen zugutekommen, da sie dadurch den Bedarf an Pädagoginnen und Pädagogen besser ermitteln können.

Pädagogischer Teil und Schulreifetest nach den Semesterferien

Nach den Semesterferien, im Februar 2024, findet der zweite Teil der Aufnahme statt. Hier steht die Überprüfung der Schulreife der Kinder im Fokus. Himmer erklärt dazu: „Der Test zur Schulreife kann bereits an der Schule stattfinden, die die jungen Schülerinnen und Schüler ab dem Herbst besuchen.“

Frühzeitige Meldung für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf

Abschließend sei noch erwähnt, dass Eltern von Kindern, die medizinische oder sonderpädagogische Unterstützung benötigen, sich bereits jetzt bei der Bildungsdirektion melden sollen. Durch diese frühzeitige Meldung kann eine optimale Unterstützung und Betreuung der Kinder sichergestellt werden.

Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Neuerung auf die Zufriedenheit der Eltern und die Qualität der Bildung haben wird.