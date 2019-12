Frau von ihren Vergewaltigern angezündet! (BILDER!)

Weil sie mehrfach vergewaltigt wurde, erstattete eine 23-Jährige Anzeige. Auf dem Weg zum Gericht wurde sie von ihren Peinigern angezündet.

Im indischen Neu-Dehli, im Unionsstaat Uttar Pradesh, wollte am Donnerstag die junge Frau in einen Zug steigen, um zur Gerichtsverhandlung zu fahren. Sie hatte Anzeige gegen mehrere Männer erstattet die sie sexuell misshandelt haben sollen. Auf dem Weg dorthin wurde sie von den fünf Angeklagten mit Kerosin übergossen und angezündet.

95 Prozent ihrer Haut soll verbrannt worden sein und auch innere Brandwunden soll sie erlitten haben. Am Freitag soll sie an einem Herzstillstand im Krankenhaus gestorben sein, so der Chef der Abteilung für Brandverletzungen, Shalabh Kumar.

AUFGRUND DER BRUTALITÄT IST DAS BILD STARK ZENSIERT. DEN LINK ZU DEN UNZENSIERTEN FOTOS FINDET IHR AUF DER NÄCHSTEN SEITE!

Die Menschen wollten dem Opfer eine letzte Ehre erweisen und streuten Blumen über den Tatort.

Laut einem Artikel von „DerStandard“ soll Uttar Pradesh der bevölkerungsreichste Unionsstaat in Indien sein. Er sei berüchtigt für Gewalt gegen Frauen und mehr als 4.200 gemeldete Fälle von Vergewaltigung seit 2017 zählen. Es soll die höchste Zahl im ganzen Land sein und die dunkle Ziffer könnte weitaus darüber liegen. Die Brutalität die Frauen dort regelmäßig zu spüren bekommen ist allgemein schockierend und sorgt für Aufstände.

Auf der nächsten Seite findet ihr weitere Informationen sowie Bilder!