Frau wollte Scheidung: Nacktfotos der Ehefrau an Schwiegermutter geschickt

Nach einer langen Periode von Konflikten und Zerwürfnissen in einer Ehe, kam es zu einem beispiellosen Akt der Verzweiflung: Ein Bauarbeiter aus Vorarlberg versendete intime Bilder seiner Noch-Ehefrau an seine Schwiegermutter. Sein Ziel: Sie von weiteren rechtlichen Schritten abzuhalten.

Die Ehe des Bauarbeiters und seiner Frau war seit längerem am Bröckeln. Immer wieder entflammten hitzige Auseinandersetzungen zwischen dem Paar. Sie wollte die Trennung, er sträubte sich dagegen. In ihrem Vorhaben, die Ehe zu beenden, fand die Frau Unterstützung bei ihrer Mutter. Als die beiden Frauen Ende September mit einer Anzeige drohten, griff der Bauarbeiter zu einer drastischen Maßnahme.

Erpressung mit Fake-Profil

Er erstellte ein Fake-Profil und versendete von dort aus einige pikante Bilder seiner Noch-Ehefrau an seine Schwiegermutter. In einer begleitenden Textnachricht erpresste er die Pensionistin: Sollte sie nicht von weiteren rechtlichen Schritten absehen, würde er die intimen Aufnahmen an 50 Personen in Vorarlberg weiterleiten.

Die Sache landete vor dem Landesgericht Feldkirch. Dort gestand der Mann seine Tat. „Ich wollte einfach, dass sie Ruhe geben“, versuchte er sein Verhalten zu erklären. Doch Staatsanwältin Claudia Gerstgrasser verurteilte die Aktion als geschmacklos und fügte hinzu: „Keine Mutter will ihr Kind so sehen.

Angst vor Veröffentlichung der Bilder

Die betroffene Frau äußerte im Zeugenstand ihre anhaltende Angst vor einer Veröffentlichung der Bilder: „Ich habe immer noch Angst, dass die Bilder veröffentlicht werden.“ Richter Alexander Wehinger verurteilte den Mann schließlich zu einer teilbedingten Geldstrafe von 640 Euro. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Die digitale Erpressung ist ein weiteres Kapitel in der traurigen Geschichte einer gescheiterten Ehe und ein warnendes Beispiel für den Missbrauch von persönlichen Daten und Bildern in Zeiten des Internets.