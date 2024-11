Ausstellung „Fortitude“ startet mit großem Erfolg in Wien

Die Ausstellung „Fortitude“ feierte eine erfolgreiche Eröffnung in Wien und beeindruckte mit multidisziplinären Werken. Kunst, Mode und Fotografie thematisieren die Stärke der Frau und gesellschaftlichen Wandel und sind noch bis 1. Dezember 2024 in der Galerie Frank zu sehen.

Die Ausstellung „Fortitude“ feierte am Montagabend ihre Eröffnung in der Galerie Frank in Wien. Zahlreiche Gäste, darunter Vertreter der serbischen Botschaft und Kulturbegeisterte, nahmen an der Premiere teil. Die Künstlerinnen Lada Žikić, Marija Đondović und Sonja Ćurin stellten ihre einzigartigen Werke vor.

Die Kunstwerke luden zu tiefgründigen Gesprächen über Identität, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit ein. So ist die Ausstellung „Fortitude“ ein Spiegel weiblicher Kraft, Kreativität sowie der Hoffnung auf eine nachhaltigere und gerechtere Welt.

Die Künstlerinnen und ihre Visionen

Lada Žikić präsentierte handgenähte Kleidungsstücke aus recycelten Materialien, inspiriert von serbischen Volkstrachten. Sie widmete ihre Arbeit ihrer Großmutter Ružica und deren traditionellem Wissen. Marija Đondović beeindruckte mit einem Video, das Frauen in ihrem Streben nach Freiheit und Stärke symbolisierte. Sonja Ćurin stellte Skulpturen aus, die den Kampf um Frauenrechte thematisierten und generationenübergreifende Widerstandsfähigkeit zeigten. Ihre Werke erzählen von Situationen, in denen Frauen ihre Rechte nicht erkennen oder sie ihnen verweigert werden.

FOTO: Fortitude

Unterstützung und Resonanz

Die Eröffnung wurde durch die serbische Botschaft in Österreich und das Büro für kulturelle Diplomatie gefördert. Botschafter Nemanja Joksimović hob die Verbindung von Tradition und moderner Kunst hervor. Er lobte den Erfolg der Ausstellung in Belgrad und ihre internationale Strahlkraft in Wien. Besucher zeigten sich begeistert von der innovativen Darstellung weiblicher Stärke und sozialen Themen. „Fortitude“ läuft bis zum 1. Dezember 2024 in der Galerie Frank und bietet eine tiefgründige Auseinandersetzung mit serbischer Kultur und globalen Anliegen.