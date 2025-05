Frühsommerliche Temperaturen in Wien – ideal für Aktivitäten

Frühsommerliche Temperaturen in Wien – Sommer-Alarm im Mai! Der Mai zeigt sich heute von seiner sommerlichen Seite! In Wien erwarten uns angenehme 16 Grad mit nur leichter Bewölkung – ein perfekter Tag, um die zahlreichen Grünflächen der Hauptstadt zu genießen. Nach den morgendlichen Frischestunden steigen die Temperaturen im Tagesverlauf deutlich an und laden zu ausgedehnten Aktivitäten im Freien ein.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Mild mit 7 Grad

Tagsüber: Angenehme 16 Grad, überwiegend wolkig

Wind: Maximal 11 km/h aus nord-nordöstlicher Richtung

Regen: Keine Niederschläge, 0% Regenwahrscheinlichkeit

Sonne: Knapp 15 Sonnenstunden

Abend: Abkühlung auf etwa 10 Grad, nachts 7 Grad

Wetter in ganz Österreich

Ostösterreich: In Niederösterreich und dem Burgenland freundliches Wetter, Temperaturen ähnlich wie in Wien, überwiegend wolkig.

Oberösterreich: Linz startet mit 12 Grad, abends leichter Sprühregen möglich. Bewölkung moderat, Wind schwach aus nord-nordöstlicher Richtung.

Restliches Österreich: Freundlicher Tag mit Temperaturen zwischen 15 und 30 Grad. Im Osten Temperaturen bis 30 Grad möglich. Ab Mittag Quellwolken und vereinzelt Regenschauer, besonders zwischen Osttirol und der Steiermark.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der morgige Samstag wird noch sommerlicher mit Temperaturen bis zu 30 Grad in weiten Teilen des Landes. Vormittags sonnig, ab Mittag Quellwolken und steigendes Gewitterpotenzial, besonders im Berg- und Hügelland.

Am Sonntag bringt eine Kaltfront aus Nordwesten einen deutlichen Temperaturrückgang. Unbeständiges Wetter mit intensiven Regenschauern und vereinzelten Gewittern, besonders entlang der Alpennordseite. Höchsttemperaturen sinken auf 15 bis 23 Grad.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den heutigen Tag und den morgigen Vormittag für Outdoor-Aktivitäten, bevor die angekündigte Kaltfront am Sonntag für kühlere und nassere Bedingungen sorgt. Ein Picknick im Wiener Prater oder ein Spaziergang entlang der Donau bietet sich heute besonders an – aber vergessen Sie nicht die Sonnencreme, denn trotz der moderaten Temperaturen kann die Maisonne bereits intensiv sein!