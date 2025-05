Club-Attacke: Chris Brown von Polizei festgenommen!

US-Rapper Chris Brown wurde in Manchester festgenommen, nachdem er mit einem Privatjet in die Stadt gereist war. Die Metropolitan Police (Londoner Polizeibehörde) nahm den 36-jährigen Musiker gegen 2 Uhr morgens im Lowry Hotel in Gewahrsam. Der Vorfall steht in Verbindung mit einem mutmaßlichen Angriff, der sich am 19. Februar 2023 in einem Lokal am Hanover Square ereignet haben soll.

Schwere Vorwürfe

Die Behörden werfen Brown vor, dem Musikproduzenten Abe Diaw im Februar vergangenen Jahres in einem Nachtclub in Mayfair, London, schwere Körperverletzung zugefügt zu haben. Laut Aussage des Opfers soll der Sänger ihm eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“ gab der Geschädigte zudem an, nach dem Flaschenschlag auch mit Tritten und Schlägen traktiert worden zu sein, während er bereits am Boden lag.

Der Vorfall soll sich ereignet haben, als Brown während seiner Großbritannien-Tournee mit einem Begleiter den Club besuchte. Nach seiner Festnahme wurde der Rapper in Polizeigewahrsam genommen und vermutlich zu einer örtlichen Dienststelle gebracht, um dort verhört zu werden.

Lange Vorgeschichte mit Gewalt

Der aktuelle Vorfall reiht sich in eine lange Liste von Gewaltvorwürfen gegen den US-Künstler ein. 2009 wurde Brown wegen Körperverletzung an seiner damaligen Freundin, Sängerin Rihanna, verurteilt. In den Jahren danach kam es zu weiteren Anzeigen gegen den Musiker, die ihn wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt brachten.

Trotz der aktuellen rechtlichen Probleme soll Browns „Breezy Bowl XX“-Tour wie geplant stattfinden. Die ausverkauften Konzerte in mehreren britischen Städten im Juni und Juli 2025 sind laut Veranstaltern nicht gefährdet. Eine offizielle Absage steht derzeit nicht im Raum, wie auf den Webseiten der Tourveranstalter ersichtlich ist.