Würge-Attacke im Supermarkt: Opfer und Täterin gingen auf Polizei los

Eine 34-jährige Frau unter erheblichem Alkoholeinfluss hat am Donnerstag nahe der Brigittenauer Brücke in Wien-Floridsdorf einen 40-jährigen Mann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Dies gab die Polizei in einer Aussendung vom Freitag bekannt.

Nach seinem Wiedererlangen des Bewusstseins reagierten sowohl der ebenfalls alkoholisierte Mann als auch die Frau aggressiv auf die alarmierten Einsatzkräfte – beide beschimpften und attackierten die Beamten. Die Polizei nahm daraufhin beide Personen vorübergehend fest.

Wie aus polizeilichen Ermittlungsunterlagen hervorgeht, ereignete sich der Vorfall nicht in einem Supermarkt, sondern auf einem Radweg nahe der Brigittenauer Brücke. Aufmerksame Passanten leisteten dem bewusstlosen Mann erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte, womit sie möglicherweise Schlimmeres verhinderten.

Verletzte Beamte

Der 40-jährige Österreicher gab an, keine Erinnerung an den Vorfall zu haben, und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Seine Landsfrau konnte aufgrund ihres starken Alkoholisierungsgrades noch nicht einvernommen werden. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte durch Tritte verletzt und mussten ihren Dienst abbrechen.

Wie ein Polizeisprecher der APA (Austria Presse Agentur) mitteilte, begaben sich die verletzten Beamten zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung sowie Widerstands gegen die Staatsgewalt gegen beide Beteiligten.