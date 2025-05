Frühsommerlicher 13. Mai in Wien: Heiter und windig

Wien startet in diesen 13. Mai mit einem Hauch von Frühsommer: Schon am Morgen liegt ein freundliches Licht über der Stadt, die Luft ist angenehm frisch, und ein lebhafter Wind sorgt für Bewegung in den Straßen. Die Wienerinnen und Wiener dürfen sich auf einen Tag freuen, der Lust auf einen Spaziergang im Park oder einen Kaffee im Freien macht.

Wetter in Wien und Umgebung

Im Tagesverlauf: Heiter bis wolkig, Temperaturen steigen am Nachmittag auf bis zu 17 °C

Abend: Kühle 13 °C

Wind: Nordost bis Ost, Böen bis 52 km/h

Regen: Keine Niederschläge, Regenwahrscheinlichkeit 0 %

Sonne: Fast 15 Stunden Sonnenschein

Besonderheiten: Keine Wetterwarnungen, geringe Pollen- und Feinstaubbelastung

Wetter in ganz Österreich

Osten: Freundlich, 16–18 °C, mäßiger bis lebhafter Nordostwind, kaum Wolken

Süden: Wechselhaft, Vormittags freundlich, nachmittags Wolken und mögliche Regenschauer, 15–19 °C

Westen: Kühler, 6–10 °C, oft stark bewölkt, leichter Schneefall in höheren Lagen, kräftiger Nordwestwind

Zentrum: Wechselhaft, Wolken dominieren, kurze sonnige Abschnitte, 10–15 °C, mäßiger Wind

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Dienstag bleibt es in Wien heiter mit Temperaturen bis zu 19 °C, der Wind lässt nach. Der Mittwoch verspricht mit 18 °C und wenigen Wolken einen angenehmen Frühlingstag.

Zum Donnerstag hin kündigt sich ein Wetterumschwung an – mehr Wolken und leicht sinkende Temperaturen.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den windigen, aber trockenen Tag für einen ausgedehnten Spaziergang entlang der Donau oder in einem der Wiener Parks – ein Pullover reicht aus, um die frische Brise zu genießen. Wer empfindlich auf Wind reagiert, sollte die Sonnenbrille nicht vergessen: Die Kombination aus Sonne und Wind kann die Augen reizen. Und für alle, die schon ans Wochenende denken: Die Badesaison hat begonnen – die Wiener Freibäder sind geöffnet und warten auf die ersten Sonnenhungrigen!