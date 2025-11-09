„Fühlt sich mulmig an“: Fanta 4 kündigen finale Tour nach 1.000 Konzerten an

Die Hip-Hop-Pioniere Fanta 4 kündigen ihre finale Tournee an. Nach fast vier Jahrzehnten gemeinsamer Musikgeschichte begeben sich Die Fantastischen Vier auf eine letzte große Konzertreise.

Unter dem Titel „Der letzte Bus“ planen die Musiker eine mindestens 18-monatige Tour, die sie noch einmal an zahlreiche Orte ihrer langjährigen Karriere führen wird. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte Bandmitglied Michi Beck, dass es sich definitiv um ihre letzte umfangreiche Tournee handeln werde, ließ jedoch offen, wann die Formation tatsächlich ihren endgültigen Abschied nehmen wird.

Die aus Stuttgart stammenden Musiker Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon haben in ihrer Laufbahn beeindruckende Erfolge erzielt: Über acht Millionen verkaufte Tonträger, elf Studioalben, sieben Live-Alben und mehr als 1.000 Konzerte machen sie zu wegweisenden Figuren des deutschsprachigen Hip-Hop. Mit „Long Player“ veröffentlichten sie kürzlich ihr elftes Studioalbum. Ihre kommenden Auftritte am 19. und 20. Dezember in Stuttgart sind bereits restlos ausverkauft.

Für Michi Beck ist das bevorstehende Tour-Finale emotional aufgeladen: „Wir freuen uns natürlich noch einmal extrem darauf, mit dem ganzen Riesenzirkus alle Teile der Republik und drumherum zu bereisen und eine ganz neue Show zu gestalten“, sagte er. „Aber natürlich fühlt es sich auch merkwürdig mulmig an zu wissen, dass das die letzte Reise dieser Art sein wird.“

Zukunftspläne offen

Die Gruppe hat sich bereits vor längerer Zeit darauf verständigt, ihr Karriereende nicht durch zahlreiche Abschiedskonzerte in die Länge zu ziehen. Beck stellte klar, dass zunächst nur die gemeinsamen Tourneen enden werden. Ob und wann die Band wieder für einzelne Konzerte zusammenkommt oder ein neues Album produziert, bleibt offen. „Wir sind unsere Karriere eigentlich immer auf Sicht gefahren“, erläuterte der 57-Jährige.

„Über lange Zeit hinaus zu planen war ehrlich gesagt nie unsere Kernkompetenz.“

Der Grundstein für die Erfolgsgeschichte der Fantastischen Vier wurde 1986 gelegt. Ihren Durchbruch erlebten sie im Herbst 1992, als sie mit ihrem Hit „Die da“ quasi über Nacht berühmt wurden. Nach diesem rasanten kommerziellen Start entwickelten sie ihren Stil weiter, legten ihre auffälligen bunten Outfits ab und landeten weitere Hits wie „Tag am Meer“ und „Sie ist weg“.

Musikalische Meilensteine

Ein besonderer Meilenstein war das 1999 erschienene Nummer-1-Album „4:99“ mit dem erfolgreichen Track „MfG – Mit freundlichen Grüßen“. Mit ihrem Album „Captain Fantastic“ präsentierten die Fanta 4 zuletzt Texte, die deutlicher als je zuvor gesellschaftskritische Themen ansprechen. Die Hintergründe dazu erläuterten sie in einem ZDF-Interview.

Die Bandmitglieder betonen, dass sie keinen definitiven Schlusspunkt mit einem finalen Abschiedskonzert setzen wollen. „Daher kann ich mit Gewissheit behaupten, dass das auf jeden Fall unsere letzte große Tournee sein wird“, erklärte Beck.

„Wann wir aber unser definitiv letztes Konzert spielen werden, steht noch in den Sternen.“