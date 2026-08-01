Fünf tote Babys in Wohnung entdeckt – Mutter in U-Haft, Vater frei

In einer Wohnung in Südfrankreich macht ein Mann einen Fund, der die Ermittler erschüttert – und eine 32-Jährige vor Gericht bringt.

Im südfranzösischen Orange ist eine 32-jährige Frau des fünffachen Mordes an ihren Neugeborenen beschuldigt worden. Die Überreste von vier Babys sowie die Leiche eines Säuglings wurden in der gemeinsamen Wohnung des Paares gefunden – aufgespürt durch den Lebensgefährten der Frau, der nach eigenen Angaben bei der Polizei Alarm geschlagen hatte, weil er wiederholt erst sehr spät von den Schwangerschaften seiner Partnerin erfahren hatte.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, liegen die Todeszeitpunkte der Kinder zwischen April 2018 und Oktober 2025. Die Beschuldigte wurde einem Untersuchungsrichter vorgeführt und des Mordes an Minderjährigen beschuldigt. Ihr gleichaltriger Partner kam laut Justizangaben vom Freitag wieder auf freien Fuß.

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Fünf Säuglinge identifiziert

Den Ermittlungen zufolge hatte die Frau am Sonntag in der gemeinsamen Wohnung entbunden, bevor sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Noch in der Wohnung stieß der Mann auf das, was er als „menschliche Überreste“ beschrieb. Die Polizei durchsuchte die Räumlichkeiten am darauffolgenden Montag.

Ein gerichtsmedizinisches Gutachten ergab, dass die sichergestellten Knochen und eine verweste Leiche fünf verschiedenen Säuglingen zuzuordnen sind. Laut einem Bericht der Zeitung Le Parisien erklärte die Frau gegenüber den Ermittlern, die Kinder seien „tot geboren“ worden.

Untersuchungshaft verhängt

Einem Medienbericht zufolge wurde die Frau am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen und unmittelbar darauf in Untersuchungshaft genommen. Das am Sonntag geborene Kind, ein Junge, befindet sich in gutem Gesundheitszustand. Aus der Beziehung des Paares gehen außerdem zwei weitere Kinder im Alter von acht und neun Jahren hervor.