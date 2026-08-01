Keine Ausnahmen: Bundesland sperrt A10-Ausfahrten komplett ab

Volle Sperren statt halber Maßnahmen: An der A10 wird der Kampf gegen Stau-Ausweicher jetzt mit neuen Mitteln geführt.

Seit Jahren stellt der stetig wachsende Reiseverkehr auf der Tauernautobahn (A10) die Region vor erhebliche Herausforderungen. Die immer wieder entstehenden Staus führten regelmäßig dazu, dass Autofahrer auf Nebenrouten auswichen – mit spürbaren Folgen für die Anrainergemeinden und die umliegenden Landesstraßen, die dem Ansturm kaum gewachsen waren. Im Sommer 2026 gelten auf der A10 zwischen Salzburg und Zederhaus vom 11. Juli bis 13. September durchgehende Abfahrtssperren an insgesamt 14 Anschlussstellen für Transitverkehr.

Vollsperrung der Ausfahrten

Da die bislang geltenden Abfahrtssperren mit ihren zahlreichen Ausnahmeregelungen nicht die erhoffte Wirkung erzielten, setzen das Land Salzburg und der Autobahnbetreiber Asfinag ab sofort auf schärfere Eingriffe. Zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr werden die Ausfahrten in Kuchl und Golling vollständig gesperrt – in Golling gilt die Sperre zusätzlich auch für die Auffahrt.

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Eine Ausnahme für Anwohner ist dabei nicht mehr vorgesehen. Auch ortsansässige Personen können die Autobahn an diesen Stellen nicht mehr verlassen und müssen stattdessen bereits in Hallein von der A10 abfahren. Dort sollen die Kontrollen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich intensiviert werden. An der Ausfahrt Kuchl werden zur Absicherung Sperrgitter errichtet.

Reaktion der Gemeinden

Unter den Bürgermeistern der betroffenen A10-Anrainergemeinden ist die Maßnahme nicht unumstritten. Dennoch will man dem Versuch eine Chance einräumen. Sollte die Sperrung tagsüber keine Wirkung zeigen, fordern sie deren umgehende Aufhebung.

Darüber hinaus ist geplant, die Ausfahrtssperren auch an den beiden folgenden Samstagen aufrechtzuerhalten – zumindest nach aktuellem Stand. Ab Mitte August sollen vergleichbare Regelungen auch für den Rückreiseverkehr gelten: Dann werden am Knoten Pongau sowie in Pfarrwerfen und Werfen entsprechende Sperren in der Gegenrichtung eingerichtet.