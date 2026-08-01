Ceuta-Chaos alarmiert Europa: Kickl fordert Stocker zum Handeln auf

Bilder aus Ceuta alarmieren Europa – und bringen Kickl mit einer klaren Forderung an die Bundesregierung auf den Plan.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat angesichts des massiven Andrangs tausender Migranten auf die spanische EU-Außengrenze in Ceuta Bundeskanzler Stocker und die Bundesregierung zu einem sofortigen Asylstopp aufgerufen. Österreich müsse zur „Festung Österreich“ werden, so Kickl: „Die spanische EU-Außengrenze wird von illegalen Einwanderern überrannt. Es herrschen Chaos und Kontrollverlust, die an das Katastrophenjahr 2015 erinnern.“

„2015 darf sich aber keinesfalls wiederholen! Die Bundesregierung muss jetzt sofort handeln und darf nicht abwarten, bis die neuen Völkerwanderer an unserer österreichischen Grenze stehen. Der Zeitpunkt für einen völligen Asylstopp und echten Grenzschutz ist jetzt!“

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Lehren aus 2015

Vorausschauendes Regierungshandeln sei nach Kickls Einschätzung die wichtigste Lehre aus der Vergangenheit – eine Lehre, die aus seiner Sicht bislang nicht gezogen worden sei. „Im Katastrophenjahr 2015 haben verantwortungslose Systempolitiker mit der naiven Parole ‚Wir schaffen das‘ die illegale Masseneinwanderung über Österreich rollen lassen. Die verheerenden Folgen spüren die Menschen bis heute jeden Tag.“

„Seit damals sind rund 450.000 illegale Einwanderer unter dem Asyl-Deckmantel in unser Land geströmt. Die Bilanz dieses Versagens ist eine Kriminalitätsexplosion mit Massenvergewaltigungen und Messerangriffen, eine allgegenwärtige islamistische Terrorgefahr und die völlige Überlastung unseres Sozialsystems, das eigentlich für unsere Bürger geschaffen wurde, wenn sie in Not geraten.“

Wer unter diesen Umständen untätig bleibe, trage nach Kickls Worten eine direkte Mitverantwortung für den weiteren Verfall von Sicherheit, Wohlstand und gesellschaftlicher Identität. „Von der EU wird seit Jahr und Tag der Schutz der Außengrenze versprochen, aber nie eingehalten. Der Massenansturm in Spanien ist der endgültige Beweis dafür.“

Appell an Stocker

„Wer daher jetzt nicht selbst im Sinne und zum Schutz der eigenen Bevölkerung handelt, ist verantwortungslos. Während die Einheitsparteien aus dem Jahr 2015 nichts gelernt haben, waren wir Freiheitliche damals schon die einzige politische Kraft, die vor der illegalen Masseneinwanderung und ihren dramatischen Folgen gewarnt hat.“

Mit einem direkten Appell an Kanzler Stocker und seine Minister schloss Kickl seine Stellungnahme: „Kanzler Stocker und seine Minister müssen ihre realitätsferne ‚Willkommenskultur‘ sofort beenden. Es ist ihre Pflicht, die Grenzen zu sichern und Schaden vom eigenen Volk abzuwenden. Jeder Tag des Zögerns ist ein Verrat an den Interessen der österreichischen Bevölkerung, ihrer Sicherheit und ihrer Zukunft!“