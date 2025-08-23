Für 4 Euro Königlich speisen: Dieses Land ist Europas unentdecktes Nachbar-Juwel

Während andere Blogger überlaufene Hotspots preisen, hat Robert Dacesin ein touristisches Geheimnis gelüftet: Algerien begeistert mit Kultur, Gastfreundschaft und Spottpreisen.

Unentdecktes Juwel

Während andere Reiseblogger über ausgetretene Pfade in Südostasien oder die überfüllten Gassen Marokkos berichten, hat Robert Dacesin ein wahres Geheimnis entdeckt. Der erfahrene Reiseblogger zeigt sich begeistert von Algerien – einem Land, das auf kaum einer touristischen Bucket-List steht, ihn aber umso mehr überrascht hat.

„Afrika ist eigentlich der Kontinent, den ich am wenigsten bereist habe. Aber Algier hat mich völlig überwältigt„, berichtet Dacesin. Die 2,5-Millionen-Metropole bietet nach seinen Worten eine faszinierende Mischung aus exotischem Flair, geschichtsträchtigen Orten und herzlichen Begegnungen – und das zu Preisen, die europäische Besucher staunen lassen.

Die Zahlen sprechen für sich: Ein Mittagessen für drei bis vier Euro, Kaffee oder Tee für gerade einmal 30 Cent und Taxifahrten über dutzende Kilometer für zwei bis drei Euro. „Man kann hier einen der günstigsten Kaffees der Welt genießen und dabei auf eine über tausend Jahre alte Moschee blicken“, schwärmt der Blogger. Besonders beeindruckend: Fast alle Sehenswürdigkeiten sind kostenlos zugänglich.

Oran entdecken

Neben der Hauptstadt hat es Dacesin besonders die Stadt Oran angetan, die nicht umsonst als „Paris Afrikas“ gilt. Mit ihren rund zwei Millionen Einwohnern vereint sie französische Kolonialarchitektur mit orientalischem Charme. Zu den Highlights zählen imposante Kathedralen und die Festung Santa Cruz, die man für weniger als einen Euro per Seilbahn erreichen kann.

Auch die Grand Post, der Palais de la Culture, das historische Viertel Kasbah (Altstadt) und zahlreiche prachtvolle Moscheen beeindrucken Besucher.

Für Abenteuerlustige bietet das Land weitere spektakuläre Ziele: Die Stadt Constantine mit ihren atemberaubenden Brücken oder die antiken Ruinen von Timgad und Djemila, die eindrucksvolle Einblicke in die römische Geschichte Nordafrikas gewähren. Die Sahara-Region lockt mit einzigartigen Naturerlebnissen wie einem unvergleichlichen Sternenhimmel und prähistorischen Felsmalereien.

Sicherheit und Realität

Während viele potenzielle Besucher Bedenken bezüglich der Sicherheit haben, zeigen aktuelle Bewertungen ein differenziertes Bild: Die Sicherheitslage in den großen Städten und touristischen Zentren gilt als grundsätzlich stabil. In den letzten Monaten wurden keine größeren sicherheitsrelevanten Vorfälle in den Hauptreisegebieten gemeldet. Viele Besucher berichten von positiven und sicheren Reiseerfahrungen in urbanen Zonen.

Reisende sollten lediglich abgelegene Grenzregionen meiden und sich über lokale Entwicklungen informieren – eine Vorsichtsmaßnahme, die für jedes Reiseziel gilt.

Authentisches Reisen

Was Algerien von anderen Reisezielen unterscheidet: die Abwesenheit von Massentourismus. „In den fünf Tagen, die ich dort verbracht habe, bin ich kaum auf andere Ausländer gestoßen“, berichtet Dacesin. Für Reisende, die authentische Erlebnisse abseits ausgetretener Pfade suchen, könnte Algerien daher genau das Richtige sein.

Ein Tipp, den der Blogger in den sozialen Medien begeistert mit seinen Followern teilt.