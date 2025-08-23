Straßenhunde gerettet: Gericht kippt Massenvertreibung nach Protesten

Indiens Oberster Gerichtshof rudert zurück: Statt Massenvertreibung dürfen die Straßenhunde nach Sterilisation und Impfung in ihre Reviere zurückkehren.

Nach Protest

Der Oberste Gerichtshof Indiens hat seine umstrittene Entscheidung zur Entfernung aller streunenden Hunde aus Neu-Delhi zurückgenommen. In einem neuen Urteil vom Freitag verfügte ein spezielles dreiköpfiges Richterkollegium, dass eingefangene Streuner nach Sterilisation und Impfung wieder in ihre angestammten Gebiete zurückgebracht werden müssen. Nur als tollwütig oder besonders aggressiv eingestufte Tiere dürfen dauerhaft von den Straßen ferngehalten werden.

Für Himanshi Varma bedeutet die Entscheidung eine enorme Erleichterung. Seit sieben Jahren kümmert sie sich um die Straßenhunde ihrer Nachbarschaft – ein Engagement, das begann, als sie einen unter ihrer Haustreppe geborenen Welpen aufnahm. Mit eigenen Mitteln finanzierte sie seither die Sterilisation von über 500 Tieren und vermittelte Hunderte in neue Heime. „Es gibt keine Zahl und kein Ende“, erklärt sie, während eine Gruppe der liebevoll „Indiens“ genannten Streuner im Gras spielt.

Die ursprüngliche Gerichtsentscheidung vom 12. August hatte unter Tierschützern für Entsetzen gesorgt. Das Gericht hatte nach alarmierenden Berichten über Hundeangriffe – darunter auch tödliche Vorfälle mit Kindern – angeordnet, alle streunenden Hunde im Hauptstadtgebiet binnen acht Wochen einzufangen und dauerhaft in Tierheimen unterzubringen. Tierschützer wiesen sofort auf die praktische Unmöglichkeit hin, rund eine Million Straßenhunde in einer Stadt unterzubringen, die nicht annähernd über die nötige Infrastruktur verfügt.

Das neue Urteil, das für ganz Indien gilt, verbietet gleichzeitig die öffentliche Fütterung von Straßenhunden und fordert stattdessen die Einrichtung spezieller Futterstellen. „Ich denke, das ist ein sehr durchdachtes Urteil“, kommentiert die Tierärztin Dr. Sarungbam Yaiphabi Devi. „Das Gericht hat offensichtlich den Puls der Öffentlichkeit gespürt, denn unzählige Menschen in ganz Indien haben sich für ihre Nachbarschaftshunde stark gemacht.“

Tollwut-Problematik

Die ursprüngliche Intervention des höchsten indischen Gerichts hatte für Kontroversen in einem Land gesorgt, das für seinen kulturellen Respekt gegenüber Tieren bekannt ist. Nach geltendem Recht ist es in Indien verboten, gesunde Streuner einzuschläfern. Ein Gesetz aus dem Jahr 2001 schreibt vor, dass streunende Tiere eingefangen, kastriert und gegen Tollwut geimpft werden müssen, bevor sie wieder freigelassen werden dürfen.

Doch die praktische Umsetzung scheitert an der schieren Zahl: Schätzungsweise 62 Millionen Straßenhunde leben landesweit – eine Herausforderung, die die begrenzten tierärztlichen Ressourcen des bevölkerungsreichsten Landes der Welt überfordert. Während viele dieser Tiere friedlich mit den Menschen koexistieren, haben Beißvorfälle und tödliche Angriffe für Vorsicht gesorgt – besonders wegen des Risikos einer Tollwutinfektion.

Die fast immer tödliche Krankheit wird hauptsächlich durch Hundebisse übertragen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Indien ein Tollwut-Hotspot und für 36 Prozent aller weltweiten Tollwut-Todesfälle verantwortlich. Arjun Sen, dessen 12-jähriger Sohn von einem Straßenhund gebissen wurde, vertritt eine andere Position: „Diesmal wurde mein Sohn gebissen. Morgen könnte es das Kind eines anderen sein“, sagte er gegenüber Reuters. „Das ist ein großes Problem.“

Die öffentliche Besorgnis erreichte einen Höhepunkt, als 2023 in Hyderabad ein vierjähriger Junge bei einem Hundeangriff ums Leben kam. Der von Überwachungskameras aufgezeichnete Vorfall erschütterte die Nation und löste eine hektische Suche nach Lösungen aus. Im südlichen Bundesstaat Kerala gewann 2016 eine Kampagne zur Beseitigung streunender Hunde nach einer Serie von Beißvorfällen an Unterstützung, scheiterte jedoch am Widerstand von Tierschützern – ein Beispiel für die anhaltende Pattsituation zwischen öffentlicher Sicherheit und Tierschutz.

Tierschützer-Engagement

Tierärztin Devi, die eine kleine Sterilisationsstation in Delhi leitet, zeigte sich fassungslos über die ursprüngliche Gerichtsentscheidung: „Die Anordnung war völlig unerwartet, ungerechtfertigt und unpraktisch.“ Ihre Einrichtung kann vorübergehend maximal 100 Tiere aufnehmen und ist bereits jetzt unterfinanziert, überfüllt und renovierungsbedürftig. Sie bezweifelte, dass die vorhandenen Zentren die Hunderttausenden von Hunden hätten aufnehmen können, die das Gericht ursprünglich von den Straßen verbannen wollte.

Die Krise zeigt sich besonders deutlich im Tierheim der Janm Foundation in Gurugram bei Delhi. Meenakshi Bareja betreut dort 78 Hunde unter chronischem Personal- und Ressourcenmangel. Ironischerweise begann sie ihre Arbeit trotz lebenslanger Angst vor Hunden – aus wirtschaftlicher Not während der Pandemie. Was als Notlösung begann, wurde zur Berufung. Ihre Begeisterung steckte sogar ihren Ehemann Naresh an, der sich ihr anschloss. Auf ihr Pfeifen reagieren die betreuten Hunde mit freudigem Schwanzwedeln.

Mehr als 100 Menschen demonstrierten vergangene Woche in Mumbai gegen die ursprüngliche Gerichtsentscheidung. Nach Wochen voller Sorge fühlt sich Varma, die Tierschützerin, nun „auf dem Gipfel der Welt“. Trotz offener Fragen – etwa zur Definition eines „aggressiven Hundes“ – bedeutet die Entscheidung eine Atempause für die Straßenhunde, die sie liebevoll als ihre „Kinder“ bezeichnet.