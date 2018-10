Fußballer bestialisch ermordet: Kopf und Genitalien abgetrennt (FOTO)

Daniel Correa Freitas wurde im Alter von nur 24 Jahren brutal das Leben genommen. Am Montag veröffentlichte sein Verein die traurige Nachricht.

Der Spieler des Zweitligisten Esporte Clube Sao Paulo wurde auf der Straße brutal hingerichtet. Lokale Medien sprechen von Szenen, die aus einem Horrorfilm stammen könnten.

Leiche zufällig entdeckt

Fußgänger stießen auf den leblosen Körper des 24-Jährigen in einer Seitenstraße von Sao Paulo. „Derzeit deutet alles auf eine Hinrichtung auf der Straße hin, er wurde etwa 30 Meter lang mitgeschleift“, so die Polizei in einer Aussendung. Sein Kopf wurde fast abgetrennt und seine Genitalien verstümmelt.

Die Kicker-Kollegen von Daniel Correa Freitas legten eine Schweigeminute im Training ein. Weitere Details zur Tat sollen die laufenden Ermittlungen ans Tageslicht bringen.