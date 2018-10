Sarajevo bricht Weltrekord: Über 14.000 Palatschinken in 8 Stunden (VIDEO)

Die bosnische Hauptstadt hat den Weltrekord beim Palatschinken backen gebrochen. Mit 140 Köchen wurde der bisherige Weltrekord aus Russland vom Thron gestoßen.

Am Freitag wurde in Sarajevo fleißig gebacken und zwar am fließenden Band. Köche aus Albanien, Mazedonien, Serbien und Slowenien versammelten sich, um den Pfannkuchen-Weltrekord zu brechen, berichtet das bosnische Portal ‚depo.ba‘.

„Das ist der Beweis dafür, dass wir, wenn wir zusammen halten und vereint sind, auch gegen Russland antreten können“, so der Präsident der Vereinigung „Köche in Bosnien-Herzegowina“, Nermin Hodzic.

Damit hat das Balkan-Land einen neuen Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde geschafft. Dafür benötigten sie 300 Liter Öl, 600 Kilo Mehl und 400 Liter Milch. Innerhalb von acht Stunden stellten sie 14.186 Palatschinken her. Erst in zwei Monaten wird der Rekord auch offiziell bestätigt.

Aktuell liegt er bei 12.716 Palatschinken und wurde voriges Jahr in Moskau aufgestellt. Organisiert wurde das Event in Sarajevo von der Hilfsorganisation pomozi.ba. Die Rekordsumme an Palatschinken wurde an Waisenhäuser, Altersheime, Migranten und andere hilfsbedürftige Menschen verteilt.