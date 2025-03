Fußballwelt trauert: Ex-Bayern-Talent stirbt nach Zusammenstoß

Ein tragischer Vorfall erschüttert die Fußballwelt: Der 18-jährige Guo Jiaxuan stirbt nach einem fatalen Zusammenstoß bei einem Spiel in Madrid.

Der 18-jährige chinesische Jugendnationalspieler Guo Jiaxuan verstarb nach einem Zusammenstoß während eines Spiels im Februar. Die verhängnisvolle Kopfverletzung erlitt Guo am 6. Februar bei einem Freundschaftsspiel gegen die spanische Mannschaft RC Alcobendas in Madrid. Das Spiel fand im Rahmen eines Trainingslagers statt, das von der Beijing Football Association organisiert wurde.

Nach dem Vorfall informierte Guos Bruder über soziale Medien über den kritischen Gesundheitszustand des jungen Spielers. Er erklärte, dass Guo ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er während des Trainings von einem anderen Spieler mit dem Knie am Kopf getroffen worden war. Ein Dolmetscher übermittelte die Worte des Arztes, der erklärte, dass es aufgrund der starken Blutungen im Kopf kaum Hoffnung auf Überleben gebe. Trotz der Empfehlung des Krankenhauses, die Lebenserhaltungsschläuche zu entfernen, lehnte Guos Vater diesen Schritt ab. Guo wurde schließlich nach China überführt, wo er am 19. März, einen Tag vor seinem 19. Geburtstag, verstarb.

Trauer um Guo Jiaxuan

Der FC Bayern München, bei dem Guo Teil der World Squad 2023 war, äußerte in einer Erklärung seine Trauer: „Der FC Bayern trauert um Guo Jiaxuan, den ehemaligen Spieler der World Squad, der im Alter von 18 Jahren in seiner Heimat China verstorben ist.“ Der Verein betonte, dass Guo an den Folgen der schweren Kopfverletzung gestorben sei und sprach der Familie und den Freunden des Spielers sein Beileid aus. Das World Squad Programm des FC Bayern bietet talentierten Spielern weltweit die Chance, sich im Profifußball zu beweisen. Guo war zudem Mitglied der chinesischen Jugendnationalmannschaften.

Auch Beijing Guoan, der Verein, für den Guo spielte, veröffentlichte eine Erklärung auf sozialen Medien: „Wir haben einen Jungen verloren, der den Fußball liebte. Möge Guo Jiaxuan in Frieden ruhen!“ Der Verein versicherte, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Familie des Spielers zu unterstützen und zu betreuen.