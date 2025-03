Mückeninvasion im Urlaubsort: Bewohner fordern Notstand

In Orbetello, einem idyllischen Ferienort in der Toskana, sorgt eine Invasion von Zuckmücken für Chaos. Die Bewohner fordern nun den Notstand.

In der italienischen Küstenstadt Orbetello, einem malerischen Urlaubsort in der Toskana, hat sich eine dramatische ökologische Krise entfaltet. Eine massive Invasion von Zuckmücken beeinträchtigt das tägliche Leben der Bewohner erheblich. Obwohl diese Mückenart nicht sticht, sind die Anwohner gezwungen, die toten Insekten mit Schaufeln von Straßen und aus ihren Häusern zu entfernen. Die Situation ist so ernst, dass eine Petition mit Tausenden von Unterschriften die Regierung zur Ausrufung des Notstands drängt.

Die Mückenplage hat das Leben in Orbetello stark eingeschränkt. Laut der italienischen Zeitung Il Tirreno ist es nahezu unmöglich, Fenster zu öffnen oder sich im Freien aufzuhalten, ohne von den Insekten belästigt zu werden. Besonders Allergiker leiden unter den feinen Partikeln, die die Mücken in der Luft hinterlassen und die Atemwege reizen sowie Bindehautentzündungen und Asthma-Anfälle auslösen können. Auch Menschen mit Pollenallergien berichten von verstärkten Beschwerden.

Petition und Forderungen

Auf der Plattform „change.org“ haben bereits rund 18.000 Menschen eine Petition unterzeichnet, die von der Regierung ein sofortiges Eingreifen fordert. Die Initiatoren verlangen die Einsetzung eines Sonderbeauftragten, der in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Umweltfachleuten eine nachhaltige Strategie zur Eindämmung der Mückenvermehrung entwickelt. In der Petition wird eindringlich beschrieben, wie sich die Bewohner in ihren Häusern eingesperrt fühlen, ähnlich wie während der Corona-Pandemie, während ihre Kinder auf dem Schulweg eine von Mücken gesättigte Luft einatmen.

Neben der direkten Bedrohung durch die Mückenschwärme zieht die Insektenplage auch vermehrt Spinnen an, die sich an den toten Mücken laben. Einige Anwohner berichten von ungewöhnlich großen Spinnen, allerdings fehlen bisher wissenschaftliche Beweise für eine tatsächliche Größenveränderung dieser Tiere.

Ursachen der Krise

Die Ursache der Mückenplage sehen die Bewohner in der Verschlechterung des ökologischen Gleichgewichts der Lagune von Orbetello. Verschmutzungen des Wassers haben die Population natürlicher Fressfeinde der Zuckmücken, wie Fische und Amphibien, drastisch reduziert. Ohne diese natürlichen Gegenspieler konnte sich die Mückenpopulation ungehindert ausbreiten, was die aktuelle Krise verursacht hat.