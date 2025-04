Fußgängerzone: 15-Jährige vergewaltigt

**Ein schweres Verbrechen erschüttert Stuttgart: Ein 15-jähriges Mädchen wurde in der Fußgängerzone vergewaltigt. Der Täter ist noch auf freiem Fuß.**

Ein schwerwiegendes Verbrechen hat die Menschen in Deutschland in Aufruhr versetzt: Ein 15-jähriges Mädchen wurde in der Fußgängerzone von Stuttgart Opfer einer Vergewaltigung, während der Täter weiterhin auf freiem Fuß ist.

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Übergriff in der Nacht auf Dienstag. Das Mädchen war zusammen mit einer Freundin unterwegs, als sie gegen 1 Uhr in einem Fast-Food-Restaurant auf zwei Männer trafen. Die Gruppe verließ gemeinsam das Restaurant und begab sich in die Fußgängerzone, wo der Angriff stattfand. Während der Komplize des Täters die Freundin des Mädchens wegführte, wurde das 15-jährige Opfer vergewaltigt.

Täterbeschreibung

Die Polizei beschreibt den flüchtigen Täter als zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, mit einem Alter zwischen 20 und 28 Jahren. Er soll einen dunklen Teint und einen Vollbart haben. Die Behörden bitten die Öffentlichkeit um Unterstützung und suchen nach Hinweisen, die zur Festnahme des Täters führen könnten.