Gabeln statt Löffel: Kurioser Pudding-Flashmob erobert Österreichs Parks

Ein absurder Trend erobert die sozialen Medien und schwappt nun auch nach Österreich: Das gemeinsame Verzehren von Pudding mit einer Gabel. Was zunächst als harmloser Scherz in Karlsruhe begann, entwickelt sich mittlerweile zu einem länderübergreifenden Phänomen, das auch hierzulande Anhänger findet.

Die kuriose Idee nahm ihren Anfang in Deutschland, wo sich Ende August 2025 rund 200 Personen am Kronenplatz in Karlsruhe versammelten, um kollektiv Pudding mit dem denkbar ungeeignetsten Besteck zu essen. Was eigentlich nach einer belanglosen Schnapsidee klingt, verbreitete sich dank TikTok rasant und gewinnt zunehmend an Popularität. Der Mini-Flashmob hat inzwischen die deutsche Grenze überschritten und findet nun auch in Österreich statt.

Österreichische Termine

Die sozialen Netzwerke reagierten prompt auf das virale Video aus Deutschland. In Österreich stehen bereits konkrete Termine fest: Die Grazer Pudding-Enthusiasten treffen sich am 8. Oktober um 17 Uhr im Augarten. In Wien versammeln sich die Teilnehmer bereits am 28. September um 16 Uhr im Burggarten, um gemeinsam das Dessert mit der Gabel zu genießen. Das Wiener Einladungsvideo verzeichnete bereits über 13.000 Likes und 4.000 Weiterleitungen auf TikTok, was die wachsende Begeisterung für den skurrilen Trend widerspiegelt.

Soziale Bedeutung

Die Faszination für solche scheinbar sinnfreien Aktionen lässt sich möglicherweise soziologisch erklären. Manche Experten verweisen auf das Konzept der „kollektiven Ekstase“ nach Emile Durkheim (französischer Soziologe). Wenn zahlreiche Menschen zeitgleich etwas Ungewöhnliches tun, entsteht ein verbindendes Gemeinschaftsgefühl. Oder ganz pragmatisch betrachtet: Die gemeinsame Albernheit bereitet den Teilnehmern schlichtweg Vergnügen.