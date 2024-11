Ganze Schule in Österreich wegen hoch ansteckendem Virus geschlossen

In Gols, im Bezirk Neusiedl am See, hat ein Ausbruch des hoch ansteckenden Rotavirus zur vorübergehenden Schließung der Erwin-Moser-Volksschule geführt. Vom Gemeindeamt wurde am vergangenen Freitag bestätigt, dass insgesamt acht Klassen mit 136 Schülern von der Schließung betroffen sind. Der Schulbetrieb wird nach aktuellem Stand frühestens am kommenden Montag wieder aufgenommen.

Der Rotavirus gilt als hoch ansteckend und führt zu Magen-Darm-Erkrankungen, die sich durch Durchfall und Erbrechen äußern. Bereits zur Wochenmitte wurden in der Schule mehrere Fälle registriert, was die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See dazu veranlasste, die Schließung der Schule anzuordnen. Um das Risiko einer weiteren Ausbreitung zu minimieren, wurde ein professionelles Unternehmen beauftragt, das Schulgebäude gründlich zu desinfizieren.

Sicherheitsmaßnahmen

Diese Maßnahmen unterstreichen die Notwendigkeit eines schnellen und effektiven Handelns bei Ausbrüchen ansteckender Krankheiten, um die Gesundheit der Schüler sowie des gesamten Schulbetriebs zu schützen. Nach dem Wochenende soll der Schulbetrieb unter der Voraussetzung, dass keine Gesundheitsrisiken bestehen, wieder aufgenommen werden. Eltern werden gebeten, darauf zu achten, dass ihre Kinder gesund in die Schule zurückkehren.