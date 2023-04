Yummy: So grillen Balkaner in Deutschland

Für fast fünf Millionen Menschen in Deutschland markiert das Ende des Winters und das beginnende warme Wetter den Beginn der „Garten-Saison“. Kleine Gärten, die wahre grüne Oasen der Ruhe sind und manchmal sogar mitten im Stadttrubel liegen, sprießen immer noch überall in Deutschland.



Für alteingesessene Bewohner haben diese Gärten einen besonderen historischen Wert und sind Teil einer langen Familientradition.

Die „grünen Inseln“, wie sie Anfang des 19. Jahrhunderts genannt wurden, waren die erste Verteidigungslinie für Arme und Hungrige, die hier die Möglichkeit hatten, Obst und Gemüse anzubauen und sich so zu ernähren. Seitdem sind die Gärten ein Symbol des Überlebens und später auch ein Ort der Flucht vor dem Alltag, an dem wir mehr Freiheit haben. Letzteres ist heute für alle besonders wichtig und die Tatsache, dass es in sechzehn deutschen Bundesländern über 900.000 Gärten gibt, bestätigt dies.



Alle Serben und Balkanbewohner, die auf der Suche nach einem besseren Leben außerhalb der Grenzen gelandet sind, genießen auf ihre eigene Weise die Freuden der Gärten. Einige als Gäste, andere als Gastgeber. Alles, was ihnen fehlen könnte, können sie hier ausgleichen. Treffen mit Freunden im Sommer haben sich von Cafés an Orte verlagert, wo es mehr Möglichkeiten gibt.



Der erkennbare Geruch von Grillen und die Musik, die dazu verleitet, zu singen, sind etwas Typisches für einen Balkaner. Das Medium Serbian Times interviewte einen solchen Gastgeber in einem der „Gärten“ in der Nähe von Hamburg.



Malisa Ivankovic, gebürtig aus Velika Plana in Serbien, erzählt lächelnd von der Freiheit, die er durch die Vermietung des Gartens gewonnen hat, während er darauf achtet, dass sein Fleisch nicht auf dem Grill verbrennt:



„Hier habe ich alles. Als ich nach Deutschland kam, vermisste ich einen Ort, an dem ich mich vor dem Lärm verstecken und mich entspannen konnte. Zweitens, wie Sie wissen, hat kaum ein Gebäude einen eigenen Garten und selbst wenn es einen gibt, ist es unpraktisch, sich dort mit Freunden zu treffen und zu grillen. Das geht hier nicht so einfach. Ein Freund hat mir erzählt, dass hier ein Garten frei ist und seitdem verbringe ich mit meiner Frau, meiner Tochter und Freunden jede freie Minute hier. Der Jahresmietpreis ist symbolisch. Hier feiern wir Geburtstage, Feiertage, treffen uns mit Freunden auch ohne besonderen Anlass. Das Wichtigste ist das Zusammensein.“, beschrieb Ivankovic und setzte fort:



„Zu Ostern haben wir hier ein Schwein gebraten und gefeiert… das kann man alles auch in einem fremden Land tun, wenn man an Traditionen festhält“, sagte er.

Ein Schild, auf dem die Regeln ausgestellt sind, weist darauf hin, dass es bestimmte Hausordnung in diesen Gärten gibt. „Ja, es gibt Regeln, es gibt auch Hausordnungen, wie es auch bei uns früher der Fall war. Wir müssen Ruhezeiten einhalten, Regeln zum Anzünden von Feuer, Entsorgung von Abwasser, Regeln zum Schutz von bestimmten Insekten- und Tierarten, Abfallentsorgung, Rasenmähen, Obst- und Gemüseanbau etc.“, bestätigte Ivankovic.



„Wenn Sie einen solchen Garten haben möchten, müssen Sie etwas pflanzen, das sagt schon der Name. In dem Gebäude, das jeder Garten besitzt, darf man übernachten, aber es darf nicht als ständiger Aufenthaltsort genutzt werden, aufgrund der niedrigen Mietpreise. Regeln sind kein Problem. Alles ist viel einfacher, wenn man gute Beziehungen zu den Nachbarn hat, wie es auch in Serbien der Fall ist“, fügte er scherzhaft hinzu.



Auf die Frage, ob dies seine Art ist, das Leben im Ausland leichter zu ertragen, antwortete Ivankovic: „Ja, natürlich, nicht nur meine. Hier können Sie Ausländer treffen, es gibt sogar viele Deutsche, jeder hat hier aus seinen eigenen Gründen einen Garten. Während der Pandemie sind alle in Gärten geflohen, obwohl auch hier strenge Kontrollen stattgefunden haben. Hier ist man jedoch entspannter, verbringt Zeit in der Natur, an der frischen Luft, kann sich entspannen und feiern. Die Heimat hat keinen Ersatz, aber das bedeutet uns allen viel.“



Serbian Times kam zu dem Schluss, dass sich die Geschichte auch in diesem Fall wiederholt. Heute, wie damals, ist der „Garten“ ein Symbol des Überlebens, das für jeden eine einzigartige Bedeutung hat.