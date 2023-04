Paar aus Deutschland gründet erfolgreiches Geschäft am Balkan (VIDEO)

Ein junges Paar aus der Umgebung von Negotin, Minela und Milan Cungulovic, hat beschlossen, aus Deutschland zurückzukehren. Sie sind in ihr Heimatdorf Vratna zurückgekehrt, wo sie ihr Haus und Land besitzen und bereits seit ihrer Kindheit mit der Landwirtschaft vertraut sind.



Obwohl das Leben auf dem Land hart ist und von früh bis spät gearbeitet wird, sagen sie, dass sie das Landleben genießen und dass es gesund ist. Vor allem können sie viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Seit Jahrzehnten arbeiten Mitglieder ihrer Familie auf dem Hof, daher wäre es schade, alles aufzugeben und brachliegendes Land zu hinterlassen.

Sie haben mit dem Anbau von Knoblauch begonnen, da es in der Region keine größeren Produzenten gibt. Sie planen auch den Anbau von Erdbeeren und Pilzen. Die Idee für ihr erfolgreiches Geschäft kam ihnen jedoch zufällig. Milan hat bemerkt, dass ihm die Shiitake-Pilze ausgegangen sind und beschlossen, nach Negotin zu fahren, um mehr zu kaufen. Aber er konnte sie nirgendwo finden.



Also haben sie einige Säcke gekauft, um sie für sich selbst anzubauen, aber es hat sich langsam zu einem Geschäft entwickelt. Jetzt produzieren sie rund 250 Säcke, was wenig ist, und planen, die Produktion zu erhöhen. Ein Teil ihrer Ernte bleibt in Ostserbien, der Rest wird exportiert.