Gefährlich: Dieses Lidl-Produkt wird zurückgerufen!

Zu stark für den Hausgebrauch: Ein Laser-Entfernungsmesser bei Lidl könnte Augenschäden verursachen. Der Discounter reagiert mit sofortigem Rückruf.

Lidl Österreich ruft aktuell einen Laser-Entfernungsmesser der Marke „Parkside“ zurück. Das Nonfood-Produkt, hergestellt von der Owim GmbH & Co. KG, weist möglicherweise eine Sicherheitslücke auf. Bei dem Gerät mit der Artikelnummer IAN 470757_2407 besteht die Gefahr, dass der verbaute Laser eine überhöhte Stärke aufweist, was bei nicht sachgemäßer Handhabung zu Schädigungen der Augen führen kann.

Das betroffene Messgerät wurde seit dem 2. Juni 2025 in den österreichischen Lidl-Filialen verkauft.

Der Hersteller OWIM betont, dass ausschließlich das Produkt mit der genannten Artikelnummer vom Rückruf betroffen ist – andere Parkside-Produkte können weiterhin bedenkenlos verwendet werden. Der Hersteller OWIM appelliert daher eindringlich an alle Käufer, den Rückruf ernst zu nehmen und das betroffene Messgerät nicht weiter zu verwenden.

Rückgabe möglich

Kunden können den Entfernungsmesser in jeder Lidl-Filiale zurückgeben. Die Erstattung des Kaufpreises erfolgt auch ohne Vorlage eines Kassenbelegs. Das Unternehmen Owim GmbH & Co. KG bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten und bittet die betroffenen Kunden um Entschuldigung.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die potenzielle Gefährdung nicht durch Lidl Österreich verursacht wurde.