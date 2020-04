Gegen die Einsamkeit: Diese 3 Omis begeben sich gemeinsam in Quarantäne! (VIDEO)

Um der Vereinsamung, die mit der Isolation vieler Pensionisten einhergeht, entgegen zu wirken, entschloss sich ein Trio aus Großbritannien dazu, im hohen Alter noch eine WG zu gründen.

Die auferlegte Selbstisolation der Büger dient bekanntermaßen als Schutz der vor allem älteren Bevölkerung. Da zahlreiche Senioren aber alleine leben, besteht die Gefahr der Vereinsamung.

Nicht so bei den drei befreundeten Pensionistinnen Doreen, Carol und Dotty, die sich bereits seit über 40 Jahren kennen. Denn die drei alleinstehenden Damen beschlossen die Zeit in Isolation zu dritt zu überbrücken.

Tomo ⁦@BBCBreakfast⁩ meet Doreen, Carol & Dotty

Three bezzies who can’t bear to self isolate alone so they’re moving in together 🥰

A wee chink of light in the darkness

They told me they fear for the young who’ve lost jobs & the only thing they’re stockpiling? Cheap wine pic.twitter.com/3qArVZPvNi

— Jayne McCubbin (@JayneMcCubbinTV) March 17, 2020