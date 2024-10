Gehälter, Winterreifen & Co.: Das alles ändert sich im November

Der November bringt für Österreichs Bürger zahlreiche Neuerungen mit sich. Ob es um die Winterreifenpflicht, neue Flugverbindungen oder veränderte Arbeitsbedingungen geht – hier sind die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Winterreifenpflicht

Vom 1. November bis zum 15. April gilt die witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht für Pkw, Klein-Lkw bis 3,5 Tonnen und Mopedautos. Bei winterlichen Straßenverhältnissen wie Schnee, Schneematsch oder Eis müssen alle Räder mit Winterreifen ausgestattet sein. Diese Reifen müssen die Kennzeichnungen „M+S“, „M.S.“, „M & S“ oder das Schneeflockensymbol tragen und eine Mindestprofiltiefe von 4 mm (bei Diagonalreifen 5 mm) aufweisen. Alternativ dürfen Sommerreifen mit Schneeketten verwendet werden, sofern die Straßen weitgehend mit Schnee oder Eis bedeckt sind. In diesem Fall sollten die Ketten auf mindestens zwei Antriebsrädern angebracht werden, und es wird empfohlen, Schneeketten stets mitzuführen.

Flugverbindungen

Nach sechsjähriger Pause kehrt die Flugverbindung zwischen Linz und London zurück. Ryanair fliegt ab Ende Oktober jeden Montag und Freitag zum Flughafen Stansted, der etwa 60 Kilometer vom Zentrum Londons entfernt liegt. Ebenfalls zurück im Flugprogramm ist die Route Linz-Frankfurt, wobei Austrian Airlines dreimal täglich Flüge anbietet. Diese Verbindung ist besonders für Geschäftsreisende von Bedeutung, da sie zahlreiche Anschlussflüge nach Europa und darüber hinaus ermöglicht. Geflogen wird mit einer 72-sitzigen Maschine des schwedischen Partners Braathens. Austrian Airlines erweitert zudem ihre Flugfrequenzen nach Ivalo in Finnisch-Lappland, Bangkok, New York, auf die Malediven und nach Montreal.

Veränderungen im Bahnverkehr

Ab dem 4. November ist die „neue“ Weststrecke zwischen dem Wienerwald-Tunnel und dem Lainzer Tunnel wieder in Betrieb, einschließlich eines Pendelverkehrs zwischen Wien Westbahnhof und Tullnerfeld (CJX5). Weitere Wiederaufnahmen folgen am 9. November mit der S80 (Wien Hütteldorf–Wien Hauptbahnhof) und der S40 zwischen Tulln und Tullnerfeld. Mit der vollständigen Inbetriebnahme der Strecke Wien–Tullnerfeld–St. Pölten und des Atzenbrugger Tunnels am 15. Dezember werden auch die S50 (Wien Westbahnhof–Eichgraben-Altlengbach) und die S40 (Tullnerfeld–Traismauer–St. Pölten Hbf) ihren Betrieb wieder aufnehmen. Ab dem 16. Dezember verkehren zudem durchgehend Züge zum Flughafen Wien; bis dahin wird ein Shuttle-Service im 30-Minuten-Takt ab Wien Hauptbahnhof angeboten.

Neue Kollektivverträge

Ab dem 1. November 2024 tritt ein neuer Kollektivvertrag in Kraft, der eine Vereinheitlichung der Verträge für Arbeiterinnen und Angestellte vorsieht. Ein zentraler Punkt ist die Einführung eines Probemonats im ersten Monat eines neuen Dienstverhältnisses, ausgenommen bei einer Rückkehr innerhalb von zwölf Monaten oder einem ausdrücklichen Verzicht. Für Arbeiterinnen mit unbefristetem Vertrag gilt diese Regelung bereits seit dem 18. Oktober 2024. Die Kündigungsfristen wurden ebenfalls vereinheitlicht, sodass ab dem 1. November 2024 die gesetzlichen Fristen für alle Beschäftigten gelten und das „Saisonprivileg“ entfällt. Anpassungen gab es auch bei den Lohntabellen; so steigt der Bruttolohn eines Restaurantfachmanns in Kärnten von 2.041 auf 2.084 Euro. Lehrlinge, die ihre Lehrabschlussprüfung mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg bestehen, erhalten Prämien von 200 bzw. 250 Euro.

Black Friday

Der Black Friday am 24. November 2024 ist ein weiteres Highlight, das bereits jetzt Aufmerksamkeit erregt. Mit massiven Rabatten auf Elektronik, Mode, Haushaltsgeräte und vieles mehr bereiten sich Händlerinnen auf Rekordumsätze vor. Viele starten bereits Tage vorher mit attraktiven Angeboten, während Konsumentinnen inmitten hoher Inflation auf besonders günstige Preise hoffen.