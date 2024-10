Aus diesem Grund bekommt ihr 2025 rund 300 Euro mehr!

Mit dem Jahresbeginn 2023 hat Österreich ein wichtiges steuerpolitisches Ziel erreicht: die Abschaffung der kalten Progression. Diese Veränderung markiert das Ende einer schleichenden Steuererhöhung, die die Steuerzahler bislang unbemerkt belastete. Im ersten Jahr der Neuregelung konnten österreichische Einkommensbezieher insgesamt mehr als 1,85 Milliarden Euro einsparen. Für das Jahr 2024 wird mit weiteren Einsparungen von rund 2 Milliarden Euro gerechnet.

Die kalte Progression tritt auf, wenn Löhne und Gehälter aufgrund von Inflation steigen, die steuerlichen Tarifstufen und Absetzbeträge jedoch unverändert bleiben. Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass trotz unveränderter Kaufkraft höhere Steuerabgaben geleistet werden mussten. Mit der Abschaffung zum 1. Jänner 2023 werden sowohl die Tarifgrenzen als auch die wesentlichen Absetzbeträge jährlich an die Inflation angepasst. Dies hilft, die Steuerbelastung an die tatsächliche Einkommenssituation anzupassen. Grundlage für die Anpassungen im Jahr 2025 ist eine Inflationsrate von 5 Prozent, basierend auf dem Durchschnitt der Inflationsraten von Juli 2023 bis Juni 2024.

Was ändert sich für Bürger?

Dank der neuen Regelungen haben Arbeitnehmer nun die Chance auf ein gleichbleibendes Verhältnis von Brutto- zu Netto-Lohn bei Gehaltserhöhungen. Ein Lohnanstieg von 9 Prozent bewirkt daher eine tatsächliche Erhöhung des Netto-Lohns um denselben Prozentsatz – nicht weniger. Diese Reform sorgt dafür, dass mehr vom Einkommen übrigbleibt, ohne dass die Steuerlast proportional ansteigt.

Zusätzlich werden auch soziale und familienbezogene Leistungen wie die Familienbeihilfe sowie der Mehrkindzuschlag regelmäßig angepasst. Weitere Maßnahmen der Regierung umfassen die Erhöhung von Tages- und Nächtigungsgeldern, des Kilometergelds und des Kostenersatzes für öffentliche Verkehrsmittel. Auch Familien mit niedrigen Einkommen profitieren von einem neu eingeführten Kinderzuschlag.

Lesen Sie auch: Strom-Knaller: Haushalte bekommen jetzt Geld zurückDer OGH entscheidet: Pauschale Netzzutrittsentgelte sind oft unzulässig. Betreiber von Photovoltaikanlagen können aufatmen.

Strom-Knaller: Haushalte bekommen jetzt Geld zurückDer OGH entscheidet: Pauschale Netzzutrittsentgelte sind oft unzulässig. Betreiber von Photovoltaikanlagen können aufatmen. Kaum jemand nutzt den neuen 2.000-Euro-BonusDer Staat hat für die Jahre 2024 und 2025 ein Budget von insgesamt 300 Millionen Euro vorgesehen, um das Programm weiterhin zu unterstützen.

Kaum jemand nutzt den neuen 2.000-Euro-BonusDer Staat hat für die Jahre 2024 und 2025 ein Budget von insgesamt 300 Millionen Euro vorgesehen, um das Programm weiterhin zu unterstützen. Ab heute: So könnt ihr den neuen Wohnbonus beantragen!Ab dem heutigen Montag kann der NÖ Wohnbonus auf der Website des Landes Niederösterreichs beantragt werden.

Um die individuelle Steuererstattung genau zu berechnen, können Bürger den Entlastungsrechner des Finanzministeriums nutzen, der mittlerweile aktualisiert zur Verfügung steht. Finanzminister Magnus Brunner hebt die Bedeutung dieser Neuerung hervor: „Die Abschaffung der kalten Progression bedeutet mehr Netto vom Brutto für alle Steuerzahler. Der Entlastungsrechner zeigt auf, um wie viel höher das monatliche Einkommen ausfällt.“