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Heldentat

Geldbörse fiel ins Wasser – 72-Jähriger kämpfte um sein Leben

Geldbörse fiel ins Wasser – 72-Jähriger kämpfte um sein Leben
(Foto: Pexels)
1 Min. Lesezeit |

Ein Griff ins Wasser, ein Sturz, Bewusstlosigkeit – an der March zählte an diesem Morgen jede Sekunde.

Am Montag, dem 3. August 2026, gegen 10.45 Uhr wurde ein Spaziergänger an der March im Bereich der Fähre in Angern an der March (Bezirk Gänserndorf) auf einen Unfall aufmerksam. Ein 72-jähriger Mann hatte versucht, den Fluss in Richtung Slowakei zu überqueren, als ihm seine Geldbörse ins etwa 60 Zentimeter tiefe Wasser fiel.

Als er danach griff, verlor er den Halt, stürzte in die March und verlor das Bewusstsein.

Rettung im Fluss

Der Spaziergänger zögerte nicht und sprang sofort in den Fluss. Er zog den bewusstlosen Mann ans Ufer und leitete umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Nach der Erstversorgung durch die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 9 wurde der 72-Jährige in das Landesklinikum Mistelbach geflogen.

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KO KOSMO-Redaktion
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