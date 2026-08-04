Bis zu 40 Grad: Wien steht auf Warnstufe Rot

Österreichs Osten erlebt Extremhitze – und ein jahrzehntealter Rekord könnte dabei fallen.

Österreichs Osten steht vor zwei extremen Hitzetagen: Die GeoSphere Austria hat für Dienstag und Mittwoch in mehreren Regionen die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. Betroffen sind Wien, das Weinviertel, das Nordburgenland einschließlich des Seewinkels, das Wiener Becken sowie St. Pölten. Laut der Vorhersageabteilung der GeoSphere Austria stehen dem Osten des Landes zwei außergewöhnlich intensive Hitzetage bevor – mit Temperaturen, die möglicherweise sogar den österreichischen Rekord von 40,5 Grad, aufgestellt am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg im Bezirk Bruck an der Leitha, brechen könnten.

Am Dienstag hält die Hitze unvermindert an: Über weite Teile des Landes bleibt es ganztags trocken und sonnig. Lediglich in den Voralpen sowie im Oberen Waldviertel sind am Nachmittag vereinzelte, teils kräftige Gewitter möglich. Im Osten weht mäßiger Südostwind. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen 34 und 39 Grad, im Wiener Becken und im Weinviertel stellenweise auch bei 40 Grad.

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Hitze bis Donnerstag

Der Mittwoch beginnt ebenfalls trocken und sonnig, doch ab Mittag steigt vom Wald- und Mostviertel her die Schauer- und Gewitterneigung an. Der Wind dreht auf West, kurzzeitig sind starke Böen zu erwarten. Zuvor werden noch einmal 34 bis 39 Grad erreicht, ganz im Osten örtlich abermals knapp 40 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich besonders im Osten zeitweise die Sonne, während im Wald- und Mostviertel bereits ab den Morgenstunden Schauer und Gewitter auftreten. Diese weiten sich im Tagesverlauf aus, wobei Unwetterpotenzial besteht. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, bei Gewittern auch mit stürmischen Böen. Die Höchstwerte liegen von West nach Ost zwischen 28 und 37 Grad.

Ausschlaggebend für die Warnstufe Rot sind nicht allein die extremen Tageswerte, sondern auch die ungewöhnlich milden Nächte. Die Temperaturen sinken voraussichtlich nur auf 24 bis 27 Grad, selbst abseits der Städte sind Tiefstwerte von rund 23 Grad oder mehr zu erwarten.

Auch nach dem Ende der beiden Extremtage bleibt es zunächst hochsommerlich warm. Vor allem im Osten sind am Donnerstag weiterhin hohe Temperaturen zu erwarten. Eine spürbare Abschwächung der Hitzewelle zeichnet sich erst ab Freitag ab, wenn die Höchstwerte auf bis zu 33 Grad zurückgehen dürften.

Empfehlungen bei Rot

Für alle Regionen mit der Hitzewarnung Rot gibt die GeoSphere Austria folgende Verhaltensempfehlungen: Direktes Sonnenlicht meiden und Kinder vor der Sonne schützen. Verbaute und versiegelte Plätze ohne Schatten meiden. Nicht in der heißesten Tageszeit, also etwa zwischen 12 und 16 Uhr, ins Freie gehen. Vorhänge und Jalousien schließen sowie Fenster vorwiegend nachts oder in den kühlen Morgenstunden öffnen.

Große körperliche Anstrengungen vermeiden und sportliche Aktivitäten auf die frühen Morgenstunden oder den Abend verlegen. Luftige, helle Kleidung sowie eine Kopfbedeckung tragen. Kühl duschen oder kalte Arm- und Fußbäder nehmen. Ausreichend und regelmäßig trinken, mindestens zwei bis drei Liter täglich, am besten Wasser, ungesüßten Tee oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte. Besonders darauf achten, dass ältere Menschen und Kinder regelmäßig trinken. Leichte Kost zu sich nehmen und auf Alkohol verzichten.