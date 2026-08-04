Kleine Helden im Stau: Zwei Buben verteilen Wasser an Autofahrer in Kroatien

Stau, Hitze, Frust – und dann zwei Buben, die einfach handeln. Eine kleine Geste sorgt für große Gefühle.

Brütende Hitze, kilometerlanger Stau, kein Ende in Sicht – und mittendrin zwei Buben mit Fünf-Liter-Wasserflaschen. Was die beiden am Grenzübergang Vinjani Gornji taten, war schlicht und ergreifend: Sie gingen von Auto zu Auto und schenkten den festsitzenden Reisenden Wasser ein.

Während die Kolonne sich kaum bewegte und die Temperaturen stiegen, ließen die zwei Jungen die Erwachsenen nicht einfach schwitzen. Ausgerüstet mit großen Wasserflaschen machten sie sich auf den Weg entlang der wartenden Fahrzeuge – ohne Kopfschutz, in der prallen Sonne – und boten jedem, der wollte, eine Erfrischung an.

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Viral im Netz

Ein Video der Szene wurde auf der Facebook-Seite Imocki crnjaci 2.0 geteilt und schlug dort rasch hohe Wellen: Mehr als 12.000 Aufrufe und eine Flut an positiven Reaktionen folgten. „Stau an der Grenze in Vinjani Gornji. Zwei Buben gehen von Auto zu Auto und schenken den Leuten Wasser ein. Bravo, Eltern – ihr habt den wichtigsten Lebenstest längst bestanden“, hieß es in dem Posting.

In den Kommentaren überschlugen sich die Nutzer mit Lob – für die Kinder ebenso wie für ihre Eltern. „So werden Helden großgezogen“, schrieb eine Userin. Ein anderer meinte: „Für eure Güte und Aufopferung muss es irgendeine Belohnung geben.“ Und eine weitere Followerin ergänzte bewegt: „Liebe Seelen – und das bei dieser Hitze, ohne Kopfschutz. Bravo, Kinder.“

Lob für die Eltern

Viele Nutzer betonten, dass solche Geschichten den Glauben an das Gute im Menschen zurückbrächten. „Das sehe ich gerne – und nicht nur negative Nachrichten“, lautete einer der meistgelikten Kommentare. Auch die Erziehungsleistung der Eltern wurde ausdrücklich gewürdigt: „Niemand außer den Kindern ist auf die Idee gekommen, Wasser zu verteilen“, schrieb ein Nutzer.

Ob die Buben dafür ein Trinkgeld bekommen haben oder nicht, darüber war man sich in den Kommentaren uneinig – doch dass ihre Geste jeden Applaus verdient, daran ließ niemand einen Zweifel.