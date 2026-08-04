Luka Modric ist in Australien gelandet – und die kroatische Diaspora in Perth hat seinen Auftritt in einen unvergesslichen Moment verwandelt.

Luka Modric sorgt derzeit in Australien für Aufsehen. Der kroatische Kapitän ist mit dem AC Milan zum Trainingslager nach Perth gereist – und seine Ankunft hat in der dortigen kroatischen Gemeinschaft spürbare Wellen geschlagen.

Jubel in Perth

Bei einer Klubveranstaltung in Perth-Burswood traf Modric auf eine begeisterte Fangemeinde. Im Rahmen eines kurzen Bühnengesprächs wollte ein Journalist wissen, wie es dem Mittelfeldstar bisher in Perth gefalle. Seine Antwort war herzlich und direkt: Es gehe ihm ausgezeichnet – und ganz besonders freue ihn, in der neuen Umgebung so viele Kroaten anzutreffen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Dieser eine Satz reichte aus, um den Saal zum Kochen zu bringen. Kaum hatte Modric die kroatische Gemeinschaft erwähnt, brandete lautstarker Jubel auf. „Luka, Luka!“ hallte es durch den Veranstaltungsraum, bevor die Fans nahtlos in „Zovi, samo zovi“ ausbrachen. Modric verfolgte die spontane Huldigung mit einem Lächeln – und wartete geduldig, bis die Euphorie abebbte und das Gespräch seinen Fortgang nehmen konnte.