Gelungenes Weihnachtsgeschenk: Bub jubelt über Džekos Fußballtrikot (VIDEO)

Der kleine David aus Italien ist ein großer Fußballfan von Roma und Edin Džeko. Als er ein Džeko-Fußballtrikot unter dem Weihnachtsbaum findet, bricht er in Freudentränen aus. Das Video ging viral, dass Edin Džeko selbst den Videoclip auf Facebook geteilt hat.

Das Beste kommt zu Schluss. “Das ist das letzte Geschenk von Babbo Natale”, hörte man eine männliche Stimme noch sagen, bevor der kleine Bub das Geschenkpapier wegriss. Babbo Natale bedeutet im deutschen Weihnachtsmann, der in Italien den Kindern ihre Weihnachtsgeschenke bringt. Als der italienische Bub sein Weihnachtsgeschenk öffnete und realisierte was drinnen ist, bricht er in Freudentränen aus. Der kleine David schrie währenddessen die ganze Zeit nur: “Džeko, Džeko, Džeko“. Sofort zog der große Fußballfan das Shirt an und umarmte voller Tränen seine Eltern.

Das Jubel-Video hat es in den Social-Media geschafft und sogar der Fußball-Star Edin Džeko des Vereins AS Roma hat es auf seinem Profil gepostet. Unterhalb des Videos schrieb der Bosnier: “I love you David”. Auch die AS Roma teilte das Video zu dem unvergesslichen Weihnachtsgeschenk auf dem eigenen Twitter-Kanal. Tausende von Nutzern reagierten auf die Posts mit einem Herz oder Kommentaren. Viele User haben es mehrfach geteilt.