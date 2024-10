Gemeindebau: Diese Personen dürfen leichter Wohnung wechseln

Für viele bedeutet das Alter eine Phase der Veränderung – oft wird die jahrzehntelang geschätzte Wohnung zu groß oder unpraktisch. Mit der Aktion 65 Plus setzt die Stadt Wien eine unterstützende Maßnahme, um Bewohner im Gemeindebau ab 65 Jahren ein neues Zuhause zu bieten, das ihren veränderten Lebensumständen gerecht wird. Diese Initiative gibt Mieter die Möglichkeit, in eine kleinere, komfortable und barrierefreie Gemeindewohnung umzuziehen – und das zu besonders günstigen Bedingungen.

„Sicheres und leistbares Wohnen ist eine zentrale Voraussetzung für gute Lebensqualität und gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt. Eine der großen Stärken des sozialen Wohnbaus in Wien ist, dass für unterschiedliche Bedürfnisse und Lebenssituationen ein passende Wohnangebot bereitsteht. So gelingt es auch ältere Bewohner im Gemeindebau mit der Aktion 65 Plus zielgerichtet zu unterstützen, in eine neue Wohnung zu ziehen, die optimal auf ihre geänderten Bedürfnisse zugeschnitten ist,“ betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Voraussetzungen für die Aktion 65 Plus

Die Aktion richtet sich an Hauptmieter, die:

Mindestens 65 Jahre alt sind.

Seit mindestens zehn Jahren in einer Gemeindewohnung leben, die mindestens 65m2 groß ist.

In eine kleinere, besser geeignete Wohnung umziehen möchten, um ihre Wohnsituation an gesundheitliche oder persönliche Bedürfnisse anzupassen.

Vorteile durch den Wohnungswechsel

Günstiger Mietzins : Die neuen Wohnungen werden auf Richtwertbasis mit einem Abschlag von 35 Prozent vermietet, sofern für die alte Wohnung noch eine günstige Mietzinsregelung (Kategoriemietzins) galt.

: Die neuen Wohnungen werden auf Richtwertbasis mit einem Abschlag von 35 Prozent vermietet, sofern für die alte Wohnung noch eine günstige Mietzinsregelung (Kategoriemietzins) galt. Barrierefreiheit und Flexibilität : Senioren können ihre neue Wohnung entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse auswählen – ob barrierefrei oder mit weniger Wohnfläche.

: Senioren können ihre neue Wohnung entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse auswählen – ob barrierefrei oder mit weniger Wohnfläche. Förderung des sozialen Wohnraums: Durch den Umzug werden größere Wohnungen frei.

Antragstellung und Onlinesuche

Senioren, die Interesse an der Aktion 65 Plus haben, können ihren Antrag unkompliziert bei der Wohnberatung Wien einreichen. Nach einer sorgfältigen Prüfung der Unterlagen wird den Antragsteller ein Zugang zur Online-Plattform der Wohnberatung Wien zur Verfügung gestellt. Über diese Plattform können die Interessierten selbständig nach einer Wohnung suchen, die ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Sollte eine Onlinesuche nicht möglich sein, stell Wiener Wohnen den Antragsteller bis zu zwei Wohnungsangebote zur Auswahl bereit, um den Umzug in eine geeignete Gemeindewohnung zu erleichtern.