Gewitter-Walze rollt auf Österreich zu: Diese Regionen trifft es am härtesten

Sonnenschein, Gewitter und Unwettergefahr – Österreichs Wetterlage zeigt sich in den kommenden Tagen äußerst wechselhaft. Die Prognose verspricht wenig Beständigkeit.

In den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner wechselhaften Seite. Der Freitag beginnt überwiegend sonnig, bevor sich am Nachmittag zunehmend Quellwolken bilden. Besonders in den westlichen und südwestlichen Bergregionen steigt dann die Gewitterwahrscheinlichkeit. Gegen Abend können diese Gewitter in Vorarlberg und Tirol an Intensität zunehmen.

Regionale Unwetter

Der Samstag bringt bereits zur Mittagszeit erste Veränderungen. Von Vorarlberg bis Oberösterreich sowie möglicherweise in der westlichen Steiermark setzen erste Regenschauer und Gewitter ein, während es in anderen Landesteilen zunächst noch trocken und sonnig bleibt. Im Tagesverlauf breiten sich vereinzelte Niederschläge und Gewitter weiter nach Osten aus. Lediglich der Südosten und das östliche Flachland könnten verschont bleiben.

An der Alpennordseite besteht erhöhte Unwettergefahr mit möglichem Hagel und starken Niederschlägen innerhalb kurzer Zeit.

Wetterwarnungen der ZAMG

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hat für Kärnten und die Steiermark bereits die rote Warnstufe ausgerufen. In diesen Regionen wird vor schweren Gewittern und kräftigem Hagel gewarnt. Die Unwettergefahr bleibt auch am Sonntag erhöht, bevor sich zu Wochenbeginn eine kurze Wetterberuhigung abzeichnet.

Hochdruck-Einfluss

Zum Wochenende ändert sich die Wetterlage grundlegend. Am Sonntag gerät der Ostalpenraum unter den Einfluss eines Hochdruckgebiets über der Nordsee, was zu einer nördlichen Strömung führt. In den Nordstaulagen kommt es dadurch zu häufigeren Regenfällen, tagsüber ziehen auch im Hügelland und generell im Norden Schauer durch.

Für Kärnten und die Steiermark werden am Sonntag kräftige Gewitter mit Hagelgefahr prognostiziert. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 24 Grad, wobei im Osten lebhafter Nordwestwind für zusätzliche Abkühlung sorgt. In den südlichen Tallagen tritt gebietsweise Nordföhn auf.