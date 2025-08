Tennisballgroßer Hagel und Tornado: Adria-Strände in Trümmern (VIDEOS)

Unwetter verwüsteten am Samstag Teile der italienischen Adriaküste. Besonders hart traf es die Ferienorte Bellaria und Igea Marina nördlich von Rimini. Videoaufnahmen dokumentieren, wie Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen auf den Strand niedergingen.

Die italienische Meteorologiebehörde bestätigte, dass die Hagelkörner einen Durchmesser von bis zu sechs Zentimetern erreichten. Auch der europäische Wetterdienst ESSL dokumentierte das außergewöhnliche Hagelereignis mit ähnlichen Größenangaben.

In der Region um Sottomarina bei Chioggia formierte sich sogar ein Tornado, der für Aufsehen sorgte. Die sogenannte Tromba Marina wurde von mehreren Wetterdiensten und Augenzeugen bestätigt und auf Video festgehalten. Die Gewittergefahr bleibt auch am Sonntag an der Adria erhöht.

Wetteraussichten Adria

Urlauber müssen sich noch gedulden – erst in der kommenden Woche kehrt stabiles Sommerwetter zurück.

Die Wetterkapriolen beschränken sich nicht nur auf Österreich in diesem Sommer.

