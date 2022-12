Gibt es in Österreich einen Eingang zur Hölle? (FOTO, VIDEO)

Unweit von Salzburg in den Alpen befindet sich die größte Eishöhle der Welt, auch bekannt als „Eisriesenwelt“.

Die Eisriesenwelt ist eine natürliche Tropfstein- und Eishöhle, die sich in Werfen, Österreich, 40 Kilometer südlich von Salzburg befindet. Sie befindet sich im Innern des Hochkogels im Tenenmassiv in den Alpen und erstreckt sich über 42 Kilometer.

Das Gebirgsmassiv des Tenen entstand im späten Tertiär, während des Pleistozäns. Obwohl die Höhle 42 Kilometer lang ist, ist nur der erste Kilometer, den Touristen nur sehen können, mit Eis bedeckt. Der Rest der Höhle besteht aus Kalkstein.

Die Eisriesenwelt entstand durch den Fluss Salzach, der durch die Kalkfelsen drang. Die Eisformationen in der Höhle entstanden durch das Auftauen von Schnee, der in die Höhle eindrang und im Winter erfror. Da der Eingang zur Höhle das ganze Jahr über geöffnet ist, erzeugen Winterwinde in der Höhle Verwehungen, in denen der Schnee gefriert. Im Sommer weht der kalte Wind aus dem Inneren der Höhle zum Eingang und verhindert, dass Schnee und Eis schmelzen.

Laut dem Magazin „National Geographic“ wird die erste offizielle Entdeckung der Eisriesenwelt dem Salzburger Wissenschaftler Anton von Posselt zugeschrieben, der 1879 die ersten 200 Meter der Höhle erforschte. Bis zu seiner offiziellen Entdeckung dieser wunderbaren Höhle war Eisriesenwelt nur den Anwohnern bekannt, die glaubten, es sei der Eingang zur Hölle, daher weigerten sie sich, diese weiter zu erforschen und deren Schönheit zu erkennen.