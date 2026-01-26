Giftige Stoffe? Temu muss Waren aus dem Verkehr ziehen

Giftstoffe und Verschluckungsgefahr: Der chinesische Online-Riese Temu ruft mehrere Produkte zurück. Besonders Kinderspielzeug und ein Elektrowerkzeug bergen erhebliche Risiken.

Der chinesische Online-Händler Temu hat in Zusammenarbeit mit dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) mehrere Artikel aus seinem Sortiment zurückgerufen. Betroffene Kunden werden dringend gebeten, diese Produkte umgehend zu entsorgen. Der Kaufpreis kann anschließend über den Kundendienst des Unternehmens zurückgefordert werden.

Unter den betroffenen Artikeln befindet sich ein schwarz-weißes Plüschmonster mit Hasenohren. Der Hersteller weist darauf hin: „Die Nähte des Produkts sind mangelhaft, sodass die Faserfüllung zugänglich ist und ein Risiko des Verschluckens darstellt“. Auch ein Plüschtier in Hahnform der Marke Disney steht auf der Rückrufliste. Bei diesem Produkt enthält das Textiletikett das Element Chrom(VI), was eine Vergiftungsgefahr mit sich bringt.

Gefährliche Spielwaren

Ein weiteres Plüschprodukt mit Sicherheitsmängeln ist ein Hund des Herstellers Yuddo, bei dem ebenfalls die Chrom-Grenzwerte überschritten wurden. Neben Stofftieren ruft Temu auch ein Legionärskostüm für Kinder zurück, das mit Chrom(IV) belastet ist. Laut VKI-Website besteht auch hier ein Vergiftungsrisiko.

Der Onlinehändler fordert seine Kunden zudem auf, bei einem eventuellen Weiterverkauf der betroffenen Artikel die neuen Besitzer über die Sicherheitsrisiken zu informieren.

Mangelhafte Elektrogeräte

Auch ein Elektrowerkzeug namens „RPM High-Speed Wood Router“ wurde aus dem Verkehr gezogen. Auf der Webseite wird das Sicherheitsrisiko wie folgt beschrieben: „Die Länge des Netzkabels beträgt 1,35 m und ist damit kürzer als die in der Norm vorgeschriebenen 1,8 m. Zudem fehlen die erforderliche italienische Bedienungsanleitung, Warnsymbole sowie die korrekte Maschinenkennzeichnung“.

Auch dieses Gerät sollte schnellstmöglich entsorgt werden.