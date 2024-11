Giraffen-Baby in Tiergarten Schönbrunn verstorben

Am Schönbrunner Zoo in Wien hat ein am 14. November geborenes Giraffenbaby seinen Kampf ums Überleben verloren. Trotz der intensiven Bemühungen seitens des Tierpfleger- und Tierärzteteams ist es in der Nacht auf Freitag verstorben. „Wir sind sehr traurig“, teilte der Zoo in einer kurzen Mitteilung auf Instagram mit.

Von Anfang an war das Jungtier deutlich schwächer als andere Netzgiraffenbabys. Als es auch nicht wie erhofft zunahm, reagierten die Experten sofort und begannen mit der Zufütterung einer geeigneten Milch. Dies gestaltete sich zunächst schwierig, doch mit geduldigem Einsatz zeigte das Tier allmählich eine positive Reaktion auf die Zusatznahrung, wie der Zoo berichtete. Der Optimismus wuchs Anfang der Woche, dennoch ereilte das Giraffenbaby ein unerwartetes Schicksal.

Unerwarteter Verlust

Das Team zeigte sich besonders bestürzt, da zu den zuletzt positiven Aspekten gehörte, dass das Jungtier regelmäßig bei seiner Mutter trank und die Zusatznahrung akzeptierte. „Diese traurige Wendung war nach dem gestrigen Tag für uns nicht absehbar“, erklärte der Zoo. Um die Ursache für den plötzlichen Tod abzuklären, wird das Tier nun an der Veterinärmedizinischen Universität Wien pathologisch untersucht.