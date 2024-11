Datum steht fest: U2 fährt wieder bis zum Karlsplatz

U-Bahn frei für die U2: Die umfangreiche Modernisierung der U2-Stammstrecke ist abgeschlossen. Die U2 fährt ab Freitag, den 6. Dezember, Betriebsbeginn wieder durchgängig von der Seestadt bis zum Karlsplatz. In den U2-Stationen Rathaus, Volkstheater, Museumsquartier und Karlsplatz treffen die Fahrgäste in Wien erstmals auf die neuen Bahnsteigtüren. Bei der heutigen Probefahrt testeten zahlreiche Medienvertreter gemeinsam mit Stadtrat Peter Hanke die modernisierte Strecke.

„Ich freue mich sehr, dass wir den Wienerinnen und Wienern wieder eine vollständige U2 bis zum Karlsplatz bieten können. Die Wiedereröffnung der U2-Stammstrecke verbessert das Angebot für die Fahrgäste wieder deutlich und das ist, was zählt. Attraktive, moderne Öffis bringen uns rasch und klimafit zu unseren Zielen und einen großen Schritt in Richtung Öffi-Zukunft. Die Ausstattung der Stationen mit Bahnsteigtüren gewährleistet einen stabilen und sicheren Betrieb und ist ein Wegweiser für die vollautomatische U5“, sagt Öffi- und Finanzstadtrat Peter Hanke.

Die letzten Wochen standen im Zeichen von zahlreichen Testfahrten und dem Probebetrieb ohne Fahrgäste. Alle Gutachten, die für die Wiederinbetriebnahme der U2-Stammstrecke erforderlich waren, wurden positiv abgeschlossen. „Wir starten nach einer intensiven Vorbereitungsphase in den Fahrgastvollbetrieb und erwarten uns, dass die Zugabfertigung sowie das Zusammenspiel mit den Bahnsteigtüren, wie in der Testphase, funktionieren. Wie bei jedem neuen System muss sich auch der Betrieb mit den Bahnsteigtüren erst im echten Fahrgastbetrieb einspielen“, ergänzt Gudrun Senk. In den ersten Wochen setzen die Wiener Linien deshalb vorsorglich auf mehr Personal im Technik- und Servicebereich auf der U2-Stammstrecke. Auch in der U-Bahn-Leitstelle werden zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt.

Betrieb der Linie U5 ab 2026

Bei der Modernisierung der U2 wurde die bestehende Strecke zwischen Schottentor und Karlsplatz umfassend umgerüstet und für den vollautomatischen Betrieb der Linie U5 ab 2026 vorbereitet. Gleichzeitig fanden tiefgreifende Bauarbeiten für den zukünftigen Öffi-Umsteigeknoten U2xU5 Rathaus und die U5-Station Frankhplatz statt. Im Bereich Rathaus wird auch weiterhin für die neue Öffi-Drehscheibe gearbeitet: Bis zur Eröffnung der neuen U2 Strecke zum Matzleinsdorfer Platz finden die Arbeiten an der unterirdischen U-Bahn-Großbaustelle weiterhin im Hintergrund, und während dem U2-Betrieb, statt.

Über 200 Projektbeteiligte haben dieses Großprojekt umgesetzt: Dabei wurden 200 Bahnsteigtürmodule mit 16.000 Quadratmetern Glasfläche eingebaut und 4,8 Kilometer Schienen getauscht. Hinzu kommt die Erneuerung von sechs Aufzügen inklusive Aufzugstechnik und Verkabelung sowie 10 neue Rolltreppen. Die Bahnsteigtüren wurden mit einer Vielzahl an Technik ausgestattet und über eine Software an das Gesamtsystem angebunden. Zwischen Schottentor und Karlsplatz wurden die Gleisanlagen erneuert und die U2-Tunneldecke saniert. Die Beleuchtung in den Stationen wurde auf moderne und energiesparende LED-Lampen umgerüstet, für sehbehinderte Menschen wurde zur besseren Orientierung ein neues taktiles Leitsystem eingebaut.

Öffi-Ausbau U2xU5

Mit dem Öffi-Ausbau U2xU5 bekommt die U2 in Zukunft ab Schottentor einen neuen Streckentunnel, der mit der künftigen U5-Station beim Rathaus verknüpft wird. Dafür wurden der U2-Tunnel im Bereich der Universitätsstraße erweitert und unter der Station Rathaus tiefgreifende Bauwerke errichtet. Auch die neue U5-Strecke hat bei der Landesgerichtsstraße bereits eine bauliche Anknüpfung an den heutigen U2-Bestandstunnel. Die U5 wird hier ab 2026 bis zum Frankhplatz und zukünftig mit dem weiteren Ausbau weiter bis nach Hernals fahren. Die Fertigstellung der U2 bis zum Matzleinsdorfer Platz soll 2030 erfolgen.