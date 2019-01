Gleich zwei Schauspiellegenden vom Balkan sind von uns gegangen!

Medienberichten zufolge sind gleich zwei Schauspieler der Region von uns gegangen. Der serbische Schauspieler Marko Nikolić und der Kroate Ivo Gregurević weilen nicht mehr länger unter uns.

Der 2. Januar 2019 – Ein schwarzer Tag für alle Fans guter Balkanfilme, denn gleich zwei Schauspiellegenden sind verstorben.

Der serbische Akteur Marko Nikolić starb am Mittwoch im Alter von 73 Jahren in einem Belgrader Krankenhaus, dies bestätigte nun auch die Rundfunkanstalt RTS. Nikolić spielte seit 1967 in mehr als einhundert Filmen mit. Bekannt wurde er durch die Fernsehserie „Bolji život“ (Besseres Leben) sowie durch die Rolle des Karađorđe in mehreren Fernsehdramen und in der Serie „Vuk Karadžić“.

Wie das kroatische Medium Jutarnji list berichtet, verstarb auch der kroatische Schauspieler Ivo Gregurević im Alter von 66 Jahren. Er wurde am Mittwochabend in seiner Wohnung in Zagreb aufgefunden, bis jetzt gibt es noch keine Informationen zu seiner Todesursache. Gregurević spielte in mehr als einem Vierteljahrhundert in unzähligen Filmen mit und wurde zu einem der bekanntesten und zuverlässigsten Charakterdarsteller Kroatiens.

Berühmtheit erlangte er insbesondere durch seine Rolle im Film „Čaruga“. Neben seinen Filmrollen war er auch in unzähligen TV-Serien, aber auch im Theater zu sehen.