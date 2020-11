Goodbye, Trump: Wer ist eigentlich Joe Biden? (VIDEO)

Die amerikanische Präsidentschaftswahl ist geschlagen und der demokratische Kandidat ist neuer Staatspräsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Joe Biden konnte die Wahl für sich entscheiden nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen, bei denen es in mehreren Bundesstaaten nur um wenige Stimmen ging. Die Wahl war entschieden nachdem der US-Sender CNN bekannt gab, dass auch in Pennsylvania die letzten Stimmen ausgezählt wurden und Biden vorne ist.

Doch: Wer ist der 77-Jährige, der in den nächsten fünf Jahren die bestimmende Kraft der Weltmacht Amerika sein wird? Im Stil und im Auftreten ist Biden das komplette Gegenteil von Donald Trump. Doch nicht nur sein Stil ist ein Gegenteil zu Trump: Der Polit-Veteran zog in diese Wahl, weil er laut Eigenangaben besorgt um die Zukunft Amerikas war, falls Trump im Weißen Haus geblieben wäre. Er betonte, dass er eine Spaltung Amerikas verhindern will. Das zeigen auch seine ersten Worte nach dem Wahlergebnis: „Ich bin ein amerikanischer Präsident, ich vertrete Euch alle, ob Ihr für oder gegen mich gestimmt habt”.

Er wurde am 20. November 1942 in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania geboren. Später studierte er Jus und begann danach seine Politiker-Karriere im Stadtrat von Wilmington (Delaware). Dort lebt heute mit seiner zweiten Ehefrau. Als er 29 Jahre alt war, wurde Biden 1972 in den US-Senat gewählt und vertrat dort Delaware bis 2009. Dann zog er als Vizepräsident in der Regierung von Trump-Vorgänger Barack Obama ins Weiße Haus ein.

Obamas zweiter Mann

In den zwei Amtszeiten von Obama wurde Biden der zweitwichtigste Mann im Weißen Haus. “Er war wie ein Bruder”, sagte Barack Obama über den neugewählten amerikanischen Präsidenten.

Seine Ehefrau Jil Biden präsentiert sich sehr volksnah und kommt mit Menschen schnell ins Gespräch. Im öffentlichen Umgang sind die beiden miteinander sehr liebevoll.

Live-Stream von CBS zur US-Wahl: