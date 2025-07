„Gott hielt seine Hand über mich“ – Zum zweiten Mal vom Blitz getroffen

Eine 19-jährige Amerikanerin überlebte einen Blitzschlag, während sie im Bett lag und auf ihrem Handy TikTok schaute. Lisa Henderson aus Russellville im US-Bundesstaat Alabama erlebte den Schrecken ihres Lebens, als während eines Gewitters ein Blitz durch ihr Ladekabel fuhr.

„Plötzlich gab es einen ohrenbetäubenden Knall und meine Ohren begannen zu klingeln“, schilderte die junge Frau das traumatische Erlebnis. Ihr Verlobter Conner Welborn berichtete, dass Lisa nach dem Vorfall in Tränen ausbrach wie nie zuvor. Er alarmierte sofort den Notdienst und brachte sie in einen anderen Teil des Hauses.

Die Wucht des Stromschlags war so heftig, dass die 19-Jährige vorübergehend orientierungslos war. Als die Sanitäter eintrafen, konnte sie sich nicht einmal an ihren eigenen Namen erinnern und machte falsche Angaben zu ihrem Alter und zum aktuellen Monat.

Verhängnisvoller Stromweg

Nach Lisas Einschätzung nahm die elektrische Entladung einen verhängnisvollen Weg: von der Steckdose über ein Verlängerungskabel und das Ladegerät bis zu ihrem Smartphone. Von dort aus wanderte der Strom durch ihren rechten Arm und die Schulter. „Instinktiv schleuderte ich das Handy weg, konnte mich danach aber kaum bewegen“, erinnert sie sich. „Ich verstand zwar, was die Leute zu mir sagten, aber ich hatte große Schwierigkeiten zu antworten.“

Die medizinischen Werte der jungen Frau waren alarmierend – ihr Blutdruck schoss auf gefährliche 160 bis 170. Am schlimmsten traf es ihren kleinen Finger, der direkten Kontakt mit dem Ladegerät hatte. Obwohl sie sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung befindet, spürt sie die Nachwirkungen noch deutlich: „Meine Schulter schmerzt, als hätte mich jemand mit einem Baseballschläger getroffen“, beschreibt Lisa. „Kennt ihr das Gefühl, wenn man mit einer elektrischen Zahnbürste putzt und diese Vibration in der Hand spürt? So ähnlich war es, nur dass es zusätzlich brannte.“

Zweiter Blitzschlag

Trotz des schweren Schocks ist Lisa überzeugt, dass eine höhere Macht sie beschützt hat: „Ich glaube, Gott hat seine Hand über mich gehalten. Ohne seinen Schutz wäre ich wahrscheinlich verbrannt.“ Er gab mir die Kraft, das Telefon wegzuwerfen.

Kaum zu glauben, aber die 19-Jährige behauptet, dass dies bereits ihr zweiter Blitzschlag war. Das erste Mal traf es sie als Kind beim Spielen im Freien. Damals verbrachte sie zwei Tage im Krankenhaus, erholte sich aber vollständig.

Die Wahrscheinlichkeit, in den USA von einem Blitz getroffen zu werden, liegt laut dem amerikanischen Nationalen Wetterdienst bei 1 zu 15.300 – Lisa Henderson hat dieses unglaubliche Pech offenbar gleich zweimal gehabt.