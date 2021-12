Größte kroatische Supermarktkette Konzum ermöglicht Krypto-Zahlungen

Obwohl Konzum das Zahlen mit Kryptowährungen online bereits akzeptiert, plant das Unternehmen die Zahlungsoption bald auf seine physischen Filialen auszudehnen.

Das Unternehmen gab am Montag offiziell bekannt, dass es jetzt neun Kryptowährungen zur Zahlung im Online-Shop akzeptiert, sodass Kunden mit Krypto Lebensmittel, Hygieneprodukte und Haushaltsartikel kaufen können. Zu den unterstützten Kryptowährungen gehören laut Ankündigung Bitcoin, Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), EOS (EOS), Dai (DAI), Ripple (XRP), Stellar (XLM) sowie Stablecoins wie Tether (USDT) und USD-Münze (USDC).

Um die neue Krypto-Zahlungsoption zu ermöglichen, hat sich Konzum mit einem lokalen Krypto-Zahlungsprozessor, Electrocoin, zusammengetan, um PayCek zu implementieren. Dieses System ermöglicht es Händlern ermöglicht, Zahlungen in Kryptowährung zu akzeptieren. Unter Berücksichtigung der hohen Volatilität der Kryptopreise garantiert das PayCek-System Käufern zu Beginn der Transaktion einen festen Wechselkurs, der genügend Zeit für eine erfolgreiche Ausführung bietet, heißt es weiter. Electrocoin wird von der kroatischen Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen reguliert, sagte ein Sprecher von Konzum gegenüber

Der Vertreter sagte, dass Electrocoin plant, bis Ende des Jahres drei weitere Kryptowährungen in PayCek zu aktivieren, was es Konzum ermöglichen würde, auch Zahlungen in Solana (SOL), Litecoin (LTC) und Dogecoin (DOGE) zu unterstützen.

Vorreiter

Laut Uroš Kalinić, dem Vorstandsmitglied von Konzum, zeigt die Einführung von Krypto-Zahlungen das Engagement des Unternehmens für globale Trends und Innovationen im Einzelhandel. “Als größte Einzelhandelskette in Kroatien, die in ihrer fast 65-jährigen Geschichte in Bezug auf Geschäftsergebnisse und technologische Errungenschaften auf dem heimischen Markt ununterbrochen führend ist, sind wir stolz darauf, in einem anderen Bereich führend zu sein, der sich schnell entwickelt und die Zukunft mitbestimmt“, sagte er