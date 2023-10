Großangelegte Polizeiaktion: Kriminelle Balkan-Bande in Monaco zerschlagen

In einer groß angelegten Polizeiaktion wurden in Monaco und Frankreich 19 Personen festgenommen, die einer kriminellen Bande mit Wurzeln auf dem Balkan angehören. Die Verdächtigen stehen unter dem Verdacht, in Drogen- und Waffenhandel sowie Geldwäsche über Scheinfirmen verwickelt zu sein.

Die Ermittler konnten das kriminelle Netzwerk dank der Sky ECC App aufdecken. Die Gespräche der Kriminellen wurden aufgezeichnet und führten zur Entdeckung eines kriminellen Netzwerks im Südosten Frankreichs, das große Mengen Drogen für den französischen und europäischen Markt importierte.

Serbe ist Anführer der Bande

Zwischen Februar 2020 und Februar 2021 ausgetauschte Nachrichten ermöglichten die Identifizierung des Gruppenanführers, welcher serbischer Abstammung ist. Elf der festgenommenen Personen, unter ihnen ein kürzlich in den Ruhestand getretener Polizist aus der Justizpolizei von Monaco, wurden am Montagabend einem Untersuchungsrichter vorgeführt und wegen diverser Vergehen angeklagt.

Für neun der Beschuldigten wurde eine Untersuchungshaft verhängt.

Die französischen Medien berichten, dass der Anführer der Mafia ein Serbe namens Branimir V. ist, bekannt unter dem Spitznamen Braco. Er ist in Frankreich als mächtiger Unternehmer und Besitzer vieler luxuriöser Immobilien und Immobilienagenturen bekannt.

„Branimir V., genannt Braco, lebt seit 2000 in Frankreich. Im Laufe der Jahre hat er ein kleines Immobilienimperium an der Côte d’Azur aufgebaut. Ursprünglich aus Serbien, hat Braco in verschiedene Immobilien investiert, darunter Land, Wohnungen und Luxusvillen. Er besitzt auch zehn Immobilienfirmen“, schreibt Le Parisien.

Gepanzerter Audi A8 beschlagnahmt

Die Bande, deren Mitglieder auch serbische Staatsbürger sind, war auch im Waffenhandel involviert. Sie sollen unter anderem Maschinengewehre und Sturmgewehre verkauft haben.

Laut BFMTV wurden 13 Personen in Frankreich und sechs weitere in Monaco im Rahmen einer groß angelegten Polizeiaktion festgenommen. Die Untersuchung wurde von der Nationalen Behörde zur Bekämpfung organisierter Kriminalität durchgeführt.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmte die Polizei zwei Pistolen, etwas mehr als 19.000 Euro in bar, Uhren, Luxusartikel und einen gepanzerten Audi A8.